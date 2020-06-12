LG U+“5G内容”出口额突破1000万美元. June. 12, 2020 07:46. by 柳根亨 noel@donga.com. 11日，LG U+与中国台湾最大的通信公司中华电信签订了第五代(5G)虚拟现实(VR)资讯出口合同。LG U+将向中华电信提供180部以K-POP为中心的VR内容和用VR实现一般影像的解决方案“多屏幕”等5G技术。LG U+的5G出口继去年10月中国电信、今年3月中国香港电信和4月日本KDDI之后，第四次累计出口额突破1000万美元(约120亿韩元)。 中华电信是台湾最大的统一通信服务企业，提供移动、互联网和其他有线服务。中华电信从1月开始，直接派遣商品及技术开发负责人到LG U+体验VR内容，并对5G内容制作工作室等进行调查。 LG U+ AR/VR服务负责人(常务)崔允浩表示：“访问LG U+的30多家全球通信公司对5G内容表现出浓厚的兴趣。今年是5G内容物进军国际市场的元年。”

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