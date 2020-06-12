意大利和法国将调查“未能阻止新冠疫情的负责人”. June. 12, 2020 07:46. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 在因遭受新冠疫情而损失惨重的欧洲各国，追究相关领导人及卫生部门负责人的“责任论”呼声日益高涨。意大利和法国的检察机关已经开始了对总理、部长和高级卫生官员的调查。 据安莎社报道，意大利最大的新冠疫情重灾区、北部的伦巴第大区贝加莫地方检察院10日决定以总理孔特、卫生部长斯佩兰扎和内政部长拉莫尔杰塞为对象，就政府防控疫情失败展开调查。贝加莫地区新冠病毒遇难者的遗属当天也向检察机关递交了诉状，要求“调查人命损失扩大的原委”。 检察机关表示，将集中调查对贝加莫及其周边地区的封锁措施迟缓的原因。包括孔特总理在内的中央政府高级官员，在2月21日意大利报告首例确诊病例后，直到3月8日才将该地区定性为“红色区域”，并发布封锁令，导致了人员伤亡的增加。只是到目前为止，总理和部长在调查中还是证人身份。 有迹象表明，这一事件可能演变成中央政府和地方政府之间推卸责任的“传炸弹行动”。伦巴第大区的区长和卫生署长等地方政府主要负责人已接受检方调查。他们说，“除非联邦政府做出决定，否则大区政府不可能决定对特定地区的封锁”，认为推迟封锁的责任在于中央政府。相反，孔特总理则针锋相对地表示：“如果伦巴第大区希望，将会更早封锁该地区。” 法国巴黎检察院9日宣布，将调查政府在应对新冠疫情过程中是否存在过失。巴黎总检察长雷米·埃茨说：“市民团体认为，初期防疫工作失败，造成大量人员伤亡。为了追究政府的责任，他们委托了调查。” 检察机关计划重点调查政策负责人在应对新冠疫情的过程中是否存在主要过失或疏忽履行义务的情况，以及是否可以对此进行刑事追究。不过，与意大利不同，马克龙总统以及主要部长可能被排除在此次调查之外。法国宪法赋予总统免于刑事追究的特权。 英国、德国等其他欧洲国家的市民团体也批评说：“政府的防疫对策失败，导致无数人死亡。”一些人表示，将以过失致死嫌疑起诉政府。

한국어