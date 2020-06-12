双脚行走的原始鳄鱼痕迹，世界上首次在庆南泗川发现. June. 12, 2020 07:46. by 尹新英 东亚科学记者 ashilla@donga.com. 1.1亿年前，韩半岛南部。和平地啃食湖边高大的蕨类植物的草食恐龙，其长颈突然被捕食者强有力的下巴咬住。在倒下的恐龙眼中，捕食者并不是肉食恐龙。它们是抬起前爪行走的巨型“两足行走鳄鱼”。 双脚行走、号令中生代的巨型原始鳄鱼的脚印化石，世界上首次在韩国境内发现。美国曾发现过疑似双脚行走的小型鳄鱼骨骼化石，但发现“物证”——脚印化石尚属首次。 晋州教育大学科学教育系教授金京洙、韩国地质遗产研究所研究员裴瑟美、国立文化遗产研究所复原技术研究室长任钟德和美国科罗拉多大学及澳大利亚昆士兰大学，在《科学报告》上共同发表论文，报告了在庆尚南道泗川慈惠里一处1.1亿年前白垩纪前期地层“珍珠层”中发现双脚走路的大型原始鳄鱼脚印化石。 研究团队去年年初在慈惠里发现了数百个爬虫类后脚印化石。这些化石脚长为18至24厘米，不仅脚底结构清晰，就连脚趾也保存完好。以脚趾为4个的事实为根据，研究团队起初将脚趾归类为中生代爬虫类翼龙，开始了研究。庆南泗川鹅头岛化石产地（天然纪念物474号）及南海加人里化石产地（天然纪念物499号）从10多年前开始就发现了很多类似化石，金京洙教授和任钟德室长团队在2012年发表论文指出，它们是有长有翅膀、两脚走路的独特的翼龙化石。 但在去年11月，情况发生了逆转。在共同研究者、美国科罗拉多大学教授马丁·洛克利重新确认慈惠里化石的过程中，发现其脚底形态与鳄鱼相似。洛克利教授在接受电子邮件采访时说，“步行动物化石正好与鳄鱼的足部结构相吻合，这让人想起它可能是一只双脚行走的鳄鱼，而不是翼龙”。美国怀俄明州和北卡罗来纳州等地曾发现约2亿年前（中生代三叠纪后期）的小型鳄鱼骨骼化石，但从未发现真正的脚印化石。 金京洙教授表示：“立即投入了研究，结果显示，确认了第三只脚趾特别长等与现生鳄鱼脚印非常相似的特征”，“最终在化石部分发现了鳄鱼脚底皮肤特征的痕迹。”研究团队给化石取名为“巴特拉乔普斯格兰迪斯”，意为“大型巴特拉乔普斯原始鳄鱼脚印”。巴特拉乔普斯意为“无尾两栖类”。 经研究，这只鳄鱼体长最大可达3米，翘起尾巴、举起前爪，身体水平立正，只靠后肢行走，走路姿势独特。据推断，它和弯曲着双腿像走路一样行走的现生鳄鱼不同，腿是从身体内部直接伸出的状态下行走的。 这只原始鳄鱼可能有数十只集体生活过。再加上体型大，吃草食恐龙，与当时处于全盛期的肉食恐龙展开竞争的可能性很大。任钟德室长说：“我们确认，双脚行走的原始鳄鱼从中生代初期（三叠纪）到前期的白垩纪，共生存了超过1亿年的时间，栖息地也扩展到了北美和韩半岛等地。”“我们首次搞明白，鳄鱼与恐龙一起，是当时最顶端的捕食者，是生态界的‘主角’。” 另外，此次发现将对持续120年的另一场争论提出新的解决方案。这是因为，在发现相同脚印的南海加人里和泗川鹅头岛发现的脚印，不是双脚行走的翼龙而是鳄鱼的可能性增大。抬起双翼用后腿走路的翼龙的存在，是过去120年来古生物学界争论的焦点之一。任钟德室长表示：“8年前的研究中曾报告过它们是双脚行走的翼龙，但当时非常奇怪，论文中使用了‘谜一般的巨大翼龙’的表述”，“通过此次发现，翼龙主要用四脚行走、也有部分用两脚行走甚至用前脚走路的假想，获得了更大支持。” 此次发现化石的珍珠层是庆南晋州、泗川、固城一带广为分布的地层。发现了世界上最早的跳跃哺乳动物、世界最古老的青蛙、世界最小的掠食性恐龙、翘起尾巴用四爪行走的原始鳄鱼、蜥蜴等多种中生代动物足迹化石。从上世纪80年代起，洛克利教授就来到这一地区。他表示：“珍珠层化石保存状态优良，可以保存动物皮肤，发现多种化石，是世界最好的化石产地。”

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