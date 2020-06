美空军:B-1B轰炸机,境内任何目标均可打击. June. 12, 2020 07:46. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 美军表示,被称为“死亡天鹅”的B-1B战略轰炸机上月末在韩半岛附近等地与日本航空自卫队进行了联合演习,培养了在东北亚可以随时打击任何目标的能力。 美国空军10日(当地时间)就最近B1-B的展开表示,“在美国选择的时间和地点,展示了可以使区域内任何目标陷入危险的能力(hold any target in the region at risk at a time and place of our choosing)。” 当时B-1B轰炸机的域内开展训练已经超越地形熟悉层面,而是暗示了在非常时期检查瞄准和打击朝鲜等区域内“主要目标”的内容。随后,美国空军B-1B轰炸机搭载了空对地导弹和远程反舰艇导弹等大量的精密•非精密诱导武器,能以超音速飞去世界任何地方,执行打击任务。通过这些攻击性地遏制区域内的敌对国家,为保障同盟国的安全做出了巨大贡献。 上个月27日,从关岛基地起飞的2架B-1B轰炸机,飞过中国东海,通过大韩海峡上空后,与日本航空自卫队的战斗机一起环绕日本列岛冰飞行,之后回了基地。在此过程中,该轰炸机接近了距离釜山100多公里的韩半岛附近。朝鲜国务委员会委员长金正恩在上月24日举行的党中央军事委员会扩大会议上暗示要重启核•导弹挑衅后,仅过3天,朝鲜最害怕的美国战略武器就飞到了韩半岛附近,有分析认为这是美国对朝鲜的警告。 韩国军方相关人士表示:“美国反复强调,一旦朝鲜越过‘红线’,其核•导弹基地、指挥部等将成为‘死亡天鹅’的首要打击目标。” 另外,美国空军强调表示,今年4月在关岛部署4架B-1B轰炸机后,在与日本航空自卫队通过多次的拦截和护卫训练彼此加强作战可操作性的同时,对敌国境内展示了美国强大的同盟国防御态势。

