进球+助攻...“黄牛”再次暴走. June. 12, 2020 07:47. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “黄牛”黄喜灿(24岁)正在持续不断地奔跑。 奥地利足球甲级联赛萨尔茨堡红牛队的前锋黄喜灿11日在奥地利格拉茨举行的与格拉茨风暴队的2019∼2020赛季客场比赛中首发出场，贡献一粒进球和一次助攻，帮助球队以5比1大胜格拉茨队。本场过后萨尔茨堡队积33分(17胜6平2负，附加赛)，继续领跑联赛积分榜。 自因新冠肺炎疫情联赛中断之前的3月3日与阿尔特阿赫队的比赛之后，黄喜灿时隔3个多月再次在常规赛(奥地利甲级联赛)上品尝到了进球的滋味。黄喜灿在本赛季的常规赛和杯赛、欧洲冠军联赛(UCL)等各种比赛中共攻入14粒进球(16次助攻)。 据悉，阿森纳队、狼队、埃弗顿队(以上英格兰)等英超球队都有意引进他，今天黄喜灿在锋线上展现出了无所不能的全才样子。上半场第43分钟，在球队3比1领先的情况下，简练的传球帮助队友索沃斯勒伊•多米尼克远射得分。此前黄喜灿被评价为与干练的突破能力相比，不够细腻，但本赛季他利用队友的跑动，提高了传球技能。休赛期期间在韩国接受自由式足球训练等，提高了个人技术的黄喜灿在下半场第21分钟，接到队友的传球，用假射晃过对方防守后右脚射门，攻破对方球门。

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