专栏：对未来世代的敬意. June. 11, 2020 07:36. . 在欧洲主要城市的广场，经常可以看到青铜骑马像。这些铜像大多是为了纪念强大的国王或战争英雄而建立的。表现骑摇木马的孩子的该青铜像，也是为了广场而建，但与传统的骑马像完全不同。那么，这座雕像是为了纪念什么？制作该作品的Elmgreen & Dragset是由丹麦的迈克尔•爱尔葛林和挪威的英加尔•德拉葛赛特组成的艺术家组合。长期以来，他们对在公共场所容易接触到的造型物、标志牌等各种视觉语言如何在我们的潜意识中成为一种符号进行了探索。该作品也包含了对公共雕塑的幽默和讽刺，2012年通过“第4基座计划(the Fourth Plinth Project)”在伦敦特拉法加广场展出了18个月。 特拉法加广场是为纪念特拉法加海战的胜利而建造的，以纳尔逊提督铜像为中心设有4个基座，上面立有乔治四世的骑马像等19世纪战争英雄的铜像。第4基座本来是为威廉四世的骑马像建造的，但由于资金短缺问题，这个基座空置了150多年，从1999年开始成为创新公共美术的舞台。该金黄色青铜奖是2012年选定作品。从历史上看，骑马铜像象征着国王或将军的力量、权力和领导力。但作家批评艺术被利用为权力的表现手段。这座高4米的巨型骑马像上，没有手持武器的骑手，也没有勇猛的马匹。只有骑摇木马玩耍的小孩子。 孩子们每天为了成长而战斗。放在基座上的孩子虽然登上了战争英雄的地位，但没有值得纪念的历史，只有充满希望的未来。作者赞扬未来世代的希望。最终改变世界的不是大人们的战争，而是孩子们的想象力和创造力。美术评论家

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