《新加坡宣言》发表2年，无核化未迈出一步的美国称“对朝鲜举动感到失望”. June. 11, 2020 07:36. by 韩相俊记者、华盛顿=常驻记者 李正恩 alwaysj@donga.com,lightee@donga.com. “我们希望这将成为从战争走向和平的历史里程碑。” 2018年6月11日，文在寅总统就美国总统特朗普与朝鲜国务委员长金正恩在新加坡举行朝美首脑会谈发表了上述讲话。然而，历史性的《新加坡宣言》已过两年，朝美无核化谈判尚未迈出一步。朝鲜将以朝美斡旋者自居的韩国规定为“敌人”，单方面切断韩朝所有联系渠道，与此同时，对美国的态度也逐渐尖锐。在外界分析认为朝鲜迟早会针对美国进行武力示威之时，一些人担心，不仅是南北关系，朝美关系也会比两年前有所退步。 美国国务院当地时间9日就最近朝鲜持续的强硬威胁表示：“对朝鲜最近的举动感到失望”，“敦促朝鲜回归外交与合作。”美国对朝鲜使用“失望”一词实属罕见。去年底朝鲜提出“圣诞礼物”暗示挑衅可能性时，美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩、国务卿迈克·蓬佩奥等高层官员曾提出类似警告，但当时是以“如果朝鲜违反约定（发动挑衅）”为前提的。 美国之所以用“失望”的罕见措辞敦促朝鲜改变态度，是因为在新加坡朝美首脑会谈后的两年里，朝鲜无核化问题没有任何进展。2018年第一次朝美首脑会谈上通过的《新加坡宣言》包括：建立朝美间新关系、构建韩半岛和平体制、实现韩半岛完全无核化、送还战俘和战争失踪者遗骸等。但是，随着无核化谈判因“河内谈判无果而终”陷入一年零三个月的长期胶着状态，朝美关系正常化等其余3项条款在没有任何后续措施的情况下实际上已经成为一纸空文。 特别是美国国内有分析认为，开始“敲打韩国”的朝鲜迟早也会转向美国。距离美国总统选举还剩5个月，公开宣称“加强核战争遏制力”的金正恩委员长很有可能通过武力示威或挑衅动摇大选。在特朗普政府内没有出现朝鲜要求的缓和对朝鲜制裁的变化迹象的情况下，特朗普总统的竞争对手、民主党的前副总统拜登强调进行工作磋商而不是“自上而下”的方式，而是强调，并把金正恩称为“流氓”“独裁者”。 因此，外交界出现了“朝鲜难道不是在回到随时进行挑衅的2017年吗？”的忧虑。朝鲜以在文在寅总统就任的5天后即2017年5月14日发射中远程导弹为开端，在这一年里一直进行洲际弹道导弹发射和第六次核试验等。美国前国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿克里斯托弗·希尔也表示：“关于韩半岛问题，朝鲜正在回归以前的剧本”，“在这个剧本中，唯一的新要素就是朝鲜在考验韩美同盟。”这意味着韩美要通过紧密合作共同应对朝鲜的威胁。

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