诊断设备不合格率大幅下降的秘诀背后是“三星电子一个月的课外辅导”. June. 11, 2020 07:36. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 位于大田儒城区的诊断设备制造企业“Solgent”从上月开始直接生产诊断试剂容器，生产量和品质得到了划时代的改善。多亏了智能工厂的转换。因此，可以更加机敏地应对新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)疫情。 记者10日来到Solgent的工厂，看到两个车床模样的工作台空荡荡的，十分引人注目。直到1个月前，2名职员还一整天都在确认诊断试剂容器中是否存在异物，但自从成为智能工厂后，就不需要进行该工程了。 Solgent原先的诊断试剂容器是从德国进口的。由于新冠肺炎疫情导致进口受阻，他们找来了国产替代品，但发现容器有异物等，近四成不合格，极大影响了生产。之后在中小风险企业部、中小企业中央会、三星电子的“智能工厂”的支援下，从上个月12日开始可以直接生产诊断试剂容器，工程变得简单。 Solgent代表石道秀当天在Solgent总部举行的“智能工厂现场革新报告会”上表示：“三星电子准确诊断了我们公司的问题，提供了最有效的解决方案。三星电子为公司插上了翅膀。” 智能工厂是为提高中小企业的制造竞争力，中小风险企业部与大企业合作，支援制造革新的事业。由于新冠肺炎疫情，国外对国内诊断设备的订单剧增，中小风险企业部决定向国内5家诊断设备制造企业支援智能工厂。 曾帮助解决口罩大骚乱问题的三星电子再次担任导师。据悉，三星电子的智能工厂支援事业是李在镕副会长亲自负责的事业，李副会长在三星电子支援4家口罩制造企业取得将口罩生产量增加51%的成果后，指示要进一步扩大这种相生努力。 三星电子作为现场革新的一环，集中改善了原材料管理、仓库整理方式、物流路线等效率低下的部分。为此，三星电子派遣20多名职员到Solgent工厂工作了1个月。他们还与Solgent公司员工建立了聊天群，随时交换意见。Solgent公司此前几乎所有的工程都是依靠手工完成的，因此，自新冠肺炎疫情以后，员工们连休息日都贡献出来，但产量却还是跟不上增加的订货量。接受三星电子“课外辅导”的同时，对现有设备进行重新配置，尽量减少动线，并将条形码系统导入职员原本需要操作的原辅材料管理业务等，解决了73项改善课题。 当天结束了现场革新工作的Solgent计划今后向系统自动化迈进。10月新生产线扩建完成后，生产量将增至智能工厂支援前的30倍水准。出席当天活动的中小风险企业部副部长姜成天表示：“这是政府和大•中小企业在解决新冠肺炎相关中小企业的生产困难方面合作并取得成果的代表事例，意义重大。今后将进一步加强对智能工厂的支持。”

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