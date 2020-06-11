把朝鲜威胁归结为“都是‘脱北者’的错”，这种低姿态能得到什么？. June. 11, 2020 07:36. . 朝鲜以向朝鲜撒放传单为由切断韩朝间通信，并威胁追加措施，但是韩国政府和执政党却将责任推给“脱北者”。统一部昨天告发两个“脱北者”团体违反交流合作法，开始了取消法人设立许可的工作。共同民主党院内代表金泰年昨天表示：“此次事件是‘脱北者’团体擅自向朝鲜撒放传单引起的”，“将完成禁止对朝传单的立法。”劳动党第一副部长金与正要求制定阻止对朝撒放传单的法律，继统一部之后，执政党也进行了响应。 朝鲜把问题直指“脱北者”团体撒放的对朝传单。将称朝鲜国务委员会委员长金正恩为伪善者的油印材料等放飞给朝鲜，确实给朝鲜的过激应对提供了借口。但韩国政府和执政党没有去认真说服他们，而是干脆用法律堵死并对他们进行处罚，这不能不说是一种主客颠倒的做法。这有可能与联合国人权委员会“朝鲜居民也有权了解另一方情况”的方针背道而驰，成为反人权的行为。 朝鲜就中断南北关系进行施压，是阻碍文在寅总统对朝构想的障碍。但是，韩国政府和执政党为了摆脱这种局面，似乎就按照朝鲜的要求行事，这种急躁的态度只会进一步歪曲南北关系。朝鲜的目标是通过向韩国施压来吸引只执着于大选的特朗普总统的关注，而针对撒放传单的是非，可能只是上述目的的借口。错误地解读朝鲜的想法去消除其借口，就算这样，韩朝关系也不会好转。 如果韩国政府和执政党继续采取这种低姿态，朝鲜也不会在意我们，而是继续小看我们。应该知道，如果只关注朝鲜而忽视韩美同盟，将韩国社会内部的南南矛盾摆到后面，文在寅总统的“南北关系和朝美关系良性循环”构想将会消失，每桩每件事情应朝鲜的要求成为人质的恶性循环将会持续下去。现在是时候慎重调整对朝战略处理法了。

한국어