“驻德美军不能撤离”，22名共和党议员反对. June. 11, 2020 07:36. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 对于美国总统特朗普下达的裁撤驻德美国驻军的指示，执政党共和党议员们集体举起了反对旗帜。据悉，美国国防部尚未接到特朗普的裁撤指示，高层相关人士事先也不知道相关内容。 9日，据美国有线电视新闻网（CNN）、《华尔街日报》等媒体报道，共和党所属的众议院军事委员会22名议员当天向特朗普总统表示了反对裁减驻德美军的立场。他们在写给特朗普的信中表示，“（裁减美军）不仅将严重危害美国的国家安全，而且将因此加强俄罗斯的立场”，要求重新考虑裁军决定。他们强调：“美军的驻扎有助于阻止二战后的战争。在使美国更加安全方面也作出了贡献。” 众议院军事委员会议员利兹·切尼当天指出，“如果美国撤出军队，自由将受到威胁”，“美军在海外的驻军对于通过力量维持和平和美国的领导地位至关重要”。共和党籍参议院军事委员会主席詹姆斯·因霍夫日前在接受《外交》刊物采访时表示，“这是非常糟糕的想法”。保守倾向的智库传统基金会批评说，“削减美军可能会损害欧洲的安全体制”。 路透社9日援引多名消息人士的话报道说，国防部没有接到裁减驻德美军的指示，白宫、国务院和国防部的负责人也不了解相关内容，在看到相关报道后大吃了一惊。 据悉，在特朗普总统的决定中，美国前驻德大使理查德·格里内尔发挥了影响力。格林内尔在回答路透社的提问时，就自己施加了影响的传闻表示否认，称“全都是道听途说（gossip）”。但他同时表示：“德国内部的裁撤讨论是从去年年底开始的。”“德国未能兑现北约成员国将防卫开支上调至占国内生产总值2%的承诺”，暗示削减驻德美军的计划与德国增加防卫开支问题有关。 据说，特朗普的决定方面，他与默克尔总理的矛盾也产生了作用。一名议会助理对路透社说：“我听说，特朗普总统对取消参加七国集团（G7）会议的默克尔感到恼火，因此加快了决策速度。” 据《华尔街日报》当天报道，负责五角大楼的国防部长埃斯珀由于违背特朗普的意愿，距离被实际上撤换只有一步之遥。据悉，特朗普在幕僚们“撤换国防部长只会使敌人受益”的劝阻下，在最后关头放弃了换人计划。 在共和党内部舆论不断恶化的情况下，特朗普左冲右突的行动仍在继续。特朗普当天就在参加抗议种族歧视示威时被警察推倒受伤的75岁马丁·古西诺在推特上留言说：“从电视画面来看，他跌倒的力度比被推倒还厉害。会不会是演戏啊？”结果遭到了巨大的舆论批评。

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