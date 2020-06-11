美国夏威夷州把6月25日指定为“韩国战争追悼日”. June. 11, 2020 07:37. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 美国夏威夷州在韩国战争70周年之际，将本月25日指定为“韩国战争追悼日”。夏威夷是美国50个州中第一个纪念韩国战争70周年的州。此前的2010年，华盛顿、佛罗里达、阿肯色州等都追悼了韩国战争60周年。 据“美国之音”广播电台报道，日本移民后裔、夏威夷州州长大卫·伊格（63岁，音译）当地时间8日发表声明说：“为纪念韩国战争参战勇士及其家人的勇气和牺牲，把25日定为‘韩国战争悼念日'。”声明的内容还包括，参加韩国战争的约600万名美国人中，有25000多人来自夏威夷，其中400多名阵忙，900多人受伤。 伊格在声明中强调：“通过这场战争，韩国和美国成为了强有力的同盟。形成了和平、安全、繁荣的共同体。”他还说，在檀香山太平洋国立墓地纪念碑和州议会议事堂的韩国战争纪念碑上，分别刻着在韩国战争中失踪的约8000名美军和456名夏威夷阵忙人员的名字。 其间，美国主要州为了纪念签订停战协定的1953年7月27日，举行了纪念活动。只是今年由于新冠疫情，很多纪念仪式都被取消或缩小了。

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