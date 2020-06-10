朝鲜宣布“对敌工作”，暴露以威胁为生的流氓国家本色. June. 10, 2020 07:30. . 朝鲜昨天切断了韩朝之间的所有通信。不仅是南北联络事务所，还切断了东西海军队通信线、通信试验设施和首脑间热线电话。朝鲜中央通讯社报道说，劳动党副委员长金英哲和第一副部长金与正在对韩工作总结会议上表示，“必须彻底将对韩工作转换为对敌工作”，审议了阶段性计划，并指示作为第一步彻底切断联络线。对此，韩国统一部表示：“通信线应根据韩朝协议予以维持。” 朝鲜宣称的对敌工作的直接目标，就是“垃圾们的反共和国敌对行为”，即“脱北者”团体撒放传单等反朝活动。朝鲜称，“不是其他问题，只是那个问题……”“背叛者和垃圾们犯下的罪责……”，盯准了“脱北者”。不仅如此，朝鲜还对所谓的“触及最高尊严的敌对行为”乃至“南朝鲜当局的背叛和狡猾的处事方式”表示愤怒，表现出了随时可以将韩国作为主要敌人的意图。 就像朝鲜以往的威胁一样，其中也包含着为积累更大的挑衅名分和声称“哪曾有过”、改变态度的借口。朝鲜可能会立即对太英浩议员等“脱北者”出身的人士进行恐怖袭击或在边境地区发动军事挑衅，付诸实际行动。也有可能激化韩半岛的紧张局势，以此作为引发美国反应的大型挑衅的前奏。作为政府，应该周密检查军事应对态势，并采取保护“脱北者”的措施。 另一方面，朝鲜似乎在等待韩方的措施。此前，韩国政府面对朝鲜的抗议态度，曾表现出将立即推进禁止向朝鲜撒放传单的立法的低姿态，但朝鲜准备借此打下楔子。前天一度拒绝南北联络办事处的通信，但恢复后再次将切断联络线的时间推迟到昨天中午，这可能也隐藏着希望从文在寅总统那里得到明确保证的期待。 韩国政府的对朝政策目标是引导朝鲜发生变化，实现韩半岛的和平。韩朝之间在极端的危机中进行了极端的和解，在此过程中金正恩还试图把自己改变为正常国家领导人的形象。但是朝鲜没有发生任何变化。现在我们目睹了用威胁和恐吓助长危机并以此生存的不良国家，以及把自己藏在后面、让妹妹作为忠诚竞争和对外挑衅先锋的独裁者的真面目。现在是冷静地重新审视过去三年的时候了。

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