专栏：Grace. June. 10, 2020 07:30. by 金圣京记者 tjdrud0306@donga.com. 有些诗读起来会令读者心潮澎湃。父母是特立尼达和多巴哥人的英国黑人诗人罗杰•罗宾森的诗集《便携乐园》中充满了这样的诗篇。其中，诗《Grace》展现特别感人的故事，表达了对护士的感激之情。 “我儿子出生的时候不到1公斤。/头很大，眼睛鼓鼓的，静脉是绿色的。”孩子被放进了恒温箱。按照会诊医生的话说，情况是绝望的。医生说，孩子“不知道能不能活下来/即使活着，也说不定绝对不能从医院出去”。即，死亡或致残。诗人和妻子脸色发青。 这时，一位来自牙买加的护士将他们带到旁边说。“那个人没有资格说那种话。太露骨了。”她的话中包含着跟医生的无情的话顶嘴的热心肠。她在上班时，把恒温箱拉到房间里，亲自照看孩子。 护士不只是对这个孩子好。对于即将死去的初生婴儿也是如此。医生命令护士们不要给那些孩子吃任何东西。意思是说，马上就要死了，没必要喂他们。但护士长却截然相反，指示护士们喂饱孩子。理由是“任何孩子都不能饿着肚子死去”。她把“吃饱了的孩子抱在胸前/坐在黑暗角落里低沉地哼着小曲”。这不是一首令人沮丧的歌曲，而是法瑞尔•威廉姆斯中那首名为《幸福》的明亮歌曲。生命就是那样，直到最后一刻也要侍奉好。她就像她的名字“Grace”所指的那样，非常“慈悲”。 诗人的儿子在护士的悉心照料下活了下来。对于大多数是移民的护士来说，那些只看医疗表就开处方，只关心病程的医生们，早已失去了一种真正的照料精神。难道这种事情只在那个国家发生吗？文学评论家•全北大学教授

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