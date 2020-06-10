“一团糟”的韩朝关系. June. 10, 2020 07:30. by 申娜莉记者、朴孝睦记者 journari@donga.com,tree624@donga.com. 朝鲜9日宣布，从当天中午12时起切断首脑热线等韩朝间四条通信线路，并将对韩工作转换为“对敌工作”。朝鲜此举把韩国规定为敌人，时隔781天单方面中断了2018年4·27板门店宣言之前同年4月20日开通的青瓦台和国务委员会委员长金正恩办公室所在的朝鲜劳动党中央委员会总部之间的“热线”。在金正恩的妹妹、劳动党第一副部长金与正威胁朝鲜撕毁《9·19南北军事协议》5天后，朝鲜突然启动对南行动计划，使南北关系回到了2018年之前甚至出现韩半岛危机的2017年的状态。 朝鲜中央通讯社当天早上6点左右报道称：“已经得出了不再与只会引起幻灭的南朝鲜当局进行面对面讨论的结论。”报道称：“在8日举行的对韩工作部工作总结会议上，劳动党中央委员会副委员长金英哲同志和金与正同志强调，必须彻底将对韩工作转变为对敌工作，并审议了旨在准确计算‘罪责’的阶段性对敌工作计划。”报道明确指出，此次措施的主导者是对韩工作总负责人金与正和曾担任统一战线部长、领导朝韩及朝美谈判的代表性对韩强硬派金英哲。 朝鲜宣称“将彻底切断”的四条通信线路包括：青瓦台-劳动党中央委员会热线、开城韩朝共同联络办公室通信联络线、韩朝东西海军事通信联络线和韩朝通信试验联络线。据统一部介绍，无论是在上午9点左右尝试通过联络办公室和军队通信线进行联络时，还是在中午12点通话连接时，朝鲜方面都没有接听。 特别是，朝鲜强调，“此次措施是决心彻底放弃与南朝鲜的一切接触空间，废除不必要之物的第一阶段行动”，因此接下来会陆续实施追加措施。 统一部9日重申原则性立场称：“通信线路是沟通的基本手段，应根据韩朝间协议予以维持。”青瓦台当天没有召开国家安全保障会议，保持着沉默。文在寅总统计划从下半年起加速南北合作的构想不可避免地出现差池，青瓦台内部出现了无法掩饰困惑的氛围。

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