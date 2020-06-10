韩国造船订单占有率缩小与中国的差距. June. 10, 2020 07:31. by 卞钟国记者 bjk@donga.com. 一度领先的中国造船订单占有率停滞不前，与追赶的韩国的差距大幅缩小。因为中国试图通过倾注大量本国货单来人为拉高订单量的做法已经达到了极限。 9日，据英国造船海运市场分析机构“克拉克森研究”公司透露，上个月全世界船舶订货量共计57万CGT（修正总吨），比创下141万CGT的上个月减少了40%左右。按国家来看，上个月中国承揽了27万CGT（13艘，47%），韩国承揽了23万CGT（8艘，40%），日本承揽了5万CGT（2艘，9%）。 在今年的订单业绩中，中国位居世界第一。但韩国和中国的占有率差距正在逐渐缩小。1至5月，国别累计订单业绩分别为：中国288万GCT，韩国90万CGT，日本49万CGT。4月份韩国和中国的单月订单占有率差距达到55个百分点，但上个月单月订单占有率差距缩小到7个百分点。这是由于中国本国订货大幅减少。从上个月订单量来看，韩国与4月份基本持平，但中国比前一个月剧减73%。特别是，上个月中国的订单中有85%是本国订单，而韩国全部是来自欧洲和亚洲国家的船主订单。 对此，造船业界认为，一直不断接到订单的韩国将在下半年（7∼12月）超过中国的订单量。因为韩国最近与卡塔尔签订了大规模液化天然气运输船建造合同，俄罗斯和莫桑比克也预定了韩国具有优势的大型LNG订货项目。

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