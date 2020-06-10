孙兴慜最新身价为1021亿韩元，在欧洲五大联赛所有球员中排名第48位. June. 10, 2020 07:31. by 李元洪 bluesky@donga.com. 有评价称，虽然因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)欧洲足球市场遭遇寒流，但孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)的身价仍超过1000亿韩元。 据国际足球联盟(FIFA)下属的国际体育研究中心(CIES)9日发表的《2020年夏季欧洲五大联赛(英格兰、西班牙、法国、意大利、德国)主要球员的预想转会费报告书》显示，孙兴慜的转会身价为7560万欧元(约1021亿韩元)。虽然与今年1月的7850万欧元(约1061亿韩元)相比缩水了290万欧元(39亿韩元)，但排名从第54位上升到第48位，上升了6位。在英超攻击手中，他排名第11位。由于新冠肺炎疫情导致俱乐部收入锐减，球员的转会身价大部分也缩水了。 孙兴慜的排名上升是因为他在2017~2018赛季的37场比赛中打进12球，在2018~2019赛季的31场比赛中斩获12球，在本赛季的21场比赛中打进9球等正处于生涯全盛期，再加上他上月完成了基础军事基础，彻底摆脱了兵役负担。 效力于法甲巴黎圣日耳曼队的前锋基利安•姆巴佩(22岁)以2.592亿欧元(约3505亿韩元)的转会费在五大联赛效力球员中排名首位。排在第二位的是英超曼城队的前锋拉希姆•斯特林(26岁)，他的身价为1.947亿欧元(约2631亿韩元)，德甲多特蒙德队的中场球员杰登•桑乔(20岁)位居第3位。效力于英超利物浦队的特伦特•亚历山大-阿诺德(22岁)以1.7110亿韩元(约2312亿韩元)的身价在防守球员中排位最高，在所有球员中高居第4位。 现役最耀眼的球星里奥内尔•梅西(33岁•巴塞罗那)以1.0010亿欧元(约1353亿韩元)排名第21位，克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁•尤文图斯)以6280万欧元(约1358亿韩元)排名第70位。梅西和C罗的排名之所以下降，可能是因为他们都30多岁了。

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