种族歧视话题乍现，拜登就出场. June. 10, 2020 07:31. by 丘佳仁 comedy9@donga.com. 6日刚被确定为美国民主党总统候选人的前副总统乔·拜登（78岁），作为第一个正式日程与因白人警察压迫脖子而死亡的黑人乔治·弗洛伊德（46岁）的遗属见了面并表示慰问。分析认为，此举是在尝试有别于对抗议种族歧视的示威者持敌视态度的特朗普总统。 拜登8日前往在得克萨斯州休斯敦举行的追悼会，对遗属进行了约1个小时的慰问。遗属方面的律师克里斯·斯图亚特在推特上上传了拜登与弗洛伊德的女儿詹娜（6岁）等人的合影。另一位律师本杰明·克伦普说：“拜登倾听了遗属的话，听取了痛苦。倾听对方的话将治愈美国。”拜登1972年因交通事故失去了第一个妻子和女儿，长子5年前死于癌症。 弗洛伊德出生在北卡罗来纳州，但他一生中的大部分时间都在休斯敦度过。出席由黑人人权运动家阿尔·沙普顿牧师等主办的追悼仪式的，还有和弗洛伊德一样死于白人警察及警卫队之手的黑人的遗属。弗洛伊德的弟弟皮洛尼兹一一列举黑人死难者，哽咽地说：“正义将会实现。”拜登原计划参加9日在休斯敦举行的非公开葬礼，但由于担心自己的警卫会破坏严肃的氛围，所以决定用视频代替。 美国有线电视新闻网（CNN）当天报道称，2日至5日以1259名成年人为对象，就“如果今天举行大选，将支持谁”的问题进行问卷调查，结果拜登获得55%的支持率，领先特朗普总统（41%）14个百分点。这是在最近实施的舆论调查中出现的双方最大的差距。据CNN报道，拜登在最近10天里进行的5项主要民意调查中，有4项支持率超过50%。在2016年大选中与特朗普总统对决的民主党候选人希拉里·克林顿虽然在当时的民意调查中领先，但一次也没有超过50%，这令拜登阵营方面受到了很大的鼓舞。 63%的应答者表示，“反对总统处理种族问题的方式”。65%的应答者指出，“总统的应对加剧了种族歧视示威”，意指应对弗洛伊德之死和种族隔离示威的方式将对大选格局产生相当大的影响。对此，特朗普在推特上声称，“CNN调查和他们的报道一样都是假的”，“2016年面对骗子希拉里时，我的数据也与此相同或者更糟糕呢。” 当天，众议员南希·佩洛西、参议院党团领袖查克·舒默等民主党领导人在首都华盛顿国会大厦单膝下跪默哀，悼念弗洛伊德。他们为了强调对黑人的支持，都在肩膀上披上了非洲加纳的传统服装“肯特”围巾，默哀了弗洛伊德被白人警察的膝盖压住脖子的8分46秒内。民主党提交了禁止按压脖子逮捕、义务性使用穿戴式摄像机、公开警察暴力前科等防止警察滥用公共权力的法案。

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