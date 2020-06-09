如果一直被朝鲜牵着鼻子走，只会助长金正恩的冒险主义. June. 09, 2020 08:03. . 朝鲜昨天没有接通开城南北共同联络事务所开始办公的电话。据悉，这是朝鲜继前年9月设立联络事务所后，首次拒绝通话。去年年初河内朝美会谈破裂后，朝鲜单方面撤回联络事务所人员直到后来返回期间，也一直没有中断联络。朝鲜统一战线部5日表示，“坚决废除联络事务所”，称这是朝鲜劳动党第一副部长金与正的指示，随后立刻切断了南北之间的联系。 朝鲜拒绝通话应该是金与正在4日谈话中警告的即将关闭联络事务所的第一阶段执行措施。也就是说，以对朝团体撒放传单为借口，在关闭联络事务所的同时，完全拆除开城工业园区和撕毁《9·19南北军事协议》等也将依次进行。朝鲜只是依然启动着东海和西海地区军事通信线和双方舰艇间的国际商船共同通信网。今后很有可能调整缓急，切断军队通信网并废除军事协议。 朝鲜的对韩攻势至少将持续到本月底。“脱北者”团体25日表示，为迎接6·25战争70周年，将再次向朝鲜撒放100万张传单，因此在那之前，朝鲜很可能会关注韩国的态度，并采取禁止散发传单的措施。朝鲜连日动员居民举行大规模群众集会，巩固对内团结。朝鲜媒体纷纷不加掩饰地指责韩国是“低能儿式的丑态”，威胁称“走到头试试看”。 但是政府却只发出了怀柔的信息。昨天，统一部次官访问了非军事区山林复原实况调查现场，执政党领导层也决心尽快处理禁止对朝撒放传单的法案。对于朝鲜的粗话，他一边嘱咐“要克制情绪性发言”，一边对在野党的批评立眉瞪眼地称为“离间国民和政府”。前总统的儿子说：“应该怀疑‘脱北者’团体的纯粹性。”这种低姿态如果不是被朝鲜驯服了又是什么呢？ 朝鲜真正窥伺的，是还有不到5个月的美国大选。朝鲜比任何人都关心特朗普总统能否连任，认为美国大选是制造危机、展示存在感的机会。韩国只是垫脚石，下一步打算的是要牢牢束缚住韩国的手脚。急于安抚的韩国政府的对朝政策，只会助长朝鲜所虎视眈眈的更大的冒险主义。

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