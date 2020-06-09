不应忘记的事实. June. 09, 2020 08:03. . “我们绝不会忘记你。”这是国防部遗骸挖掘鉴定团的标语。随着DNA鉴定技术的进步，遗骸发掘工作进入了划时代的境界。美国有一支名为联合战俘失踪者确认司令部（JPAC）的部队，这里设有专门的遗骸发掘、鉴定小组。他们为了寻找韩国战争失踪的美军，甚至在首尔设立了常驻事务所。韩国也不甘在遗骸挖掘事业上落后于人。韩国是世界上第二个专门成立遗骸挖掘部队的国家，现在还在进行遗骸挖掘工作。曾经读过某士兵退役者上传到网上的文章，他说自己在服役期间被动员参与遗骸挖掘调查是最有意义的瞬间，那成了他重新认识国家和军队的契机。 一到显忠日，各种媒体就会刊登有关遗骸挖掘的美谈。而且这句话总是动人心弦。“我们绝不会忘记你。”但我们却忘记了。就算对阵亡者的悲痛没有消减、寻找遗骸的努力没有停止过，但比这更本质的教训、战争留下的历史教训都快到神奇地忘却，令人不舒服。 第一次世界大战爆发的1914年，由于兵力不足，英国国防部长基奇纳决定招募志愿兵。最初的目标是10万人，但瞬间就聚集了60万人。当时称他们为“基奇纳部队”。韩国在传统上具有强烈忠心和国家意识，有这种志愿兵的行列也许一点也不奇怪，但在国民国家诞生不到200年的欧洲，这是令人惊讶的现象。战争结束后，火热的爱国心变成了对政府和体制的不信任。俄罗斯爆发了革命。第一次世界大战是最严重的杀伤剧。其原因是对发达的武器体制没有做好任何战术准备。面对鲁莽的战术和杀戮战，士兵们非常愤怒。即使不是战争，如果政府和社会的既得利益阶层不能应对变化，就势必会受到排斥。 历史学家

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