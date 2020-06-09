主要感染国中最早全学年上学，现场有人提出“一刀切方针无用论”. June. 09, 2020 09:31. by 朴在明, 金守蓮 jmpark@donga.com,sykim@donga.com. 随着初一和小学五、六年级学生8日首次上学，全国595万名小、初、高学生全部完成了2020年第一学期的上学。韩国是主要疫情国家中最早完成“全学年上学”的国家。但是，以首都圈为中心零星蔓延的新冠疫情的扩散情况，将成为维持上学课程的关键。 ○ 98天后全学年上学，校内无集体感染 当天进行了第四拨上学，今年首次大部分学生同时去了自己的教室。这距离当初预定的开学日期（3月2日）已经过了98天。 从目前世界范围来看，全学年恢复上学课程的情况也不多见。据教育部透露，法国从2日开始恢复所有小学、初中和新冠疫情安全区内高中的上学，日本的情况则是从本月起根据各地方自治团体的判断开放校门的程度。美国、德国等其他主要国家仍处于阶段性上学或关闭学校的状态。 自5月20日高三学生开始上学以来，最担心的“校内集体感染”尚未出现。据教育部透露，自上个月20日以来，确诊感染的有8名学生和4名教职员工。也就是说，学校并没有出现“二次感染者”。但是，包括首都地区的514所学校在内，全国范围内因发生新冠患者等原因全面中断上学授课的学校多达517所。 对于教育部的“开始上学上课”，仍有不少或赞或反的争论。但是，对于上学上课的必要性，教育界全体认可。韩国教员团体总联合会政策本部长申贤旭（音译）表示，“在困难的情况下，学生们去学校本身就是值得欢迎和令人庆幸的事情”，并强调，“要妥善管理，不让学校成为感染的媒介。”教育部教育课程政策官李相洙（音译）就上学上课学习的原因表示：“不能以远程授课方式进行的人性教育、建立社会关系等，是学校教育的本质。” ○ 依然有人提出“上学无用论”引争议 但是，在首尔等首都圈，目前仍有不少批评意见，认为“只是表面上的上学”。因为，除了每天上学的高三学生外，很多学生是隔周上学或每周上学一两次。据教育部介绍，5日上学的学生在全国595万名中只有280万名。当然，当时初一和小学五、六年级等还没开始上学，但也远远达不到教育部当初建议的“三分之二学生上学”的标准。 其中，最近每天增加50名确诊者左右的首都圈新冠疫情的扩散产生了影响。在首尔等首都圈，只让三分之一的学生上学，因此全国上学比率下降。农山渔村的10名以下学生的学校中，全体学生每天上学的情况也不少。 在开始上学的第三周，出现了各种各样的不满。首都圈的某寄宿型外国语高中学生说：“最近根据教育部的方针，学生们隔周上学，每两周里就要再次入住宿舍和离开宿舍”，“这一决定反而会增加对外部感染的担忧，没有反映学校和学生们的反对声音。” 首尔市松坡区的家长A某强调，“上初一的女儿一周听一次给课，不完全不允许和朋友对话或聚在一起”，“如果是这个样子，就没有非去学校不可的理由。”教育部相关人士表示：“根据地区及学校的不同，学校会最大限度地灵活运营”，“但是隔周上学或克制接触等，也是因为要防疫而没有办法。”

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