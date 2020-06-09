三星生物制剂接到价值3000亿韩元的医药品委托生产订单. June. 09, 2020 08:04. by 徐東一 dong@donga.com. 三星生物制剂(Samsung Bio Logics)公司8日发布公告称，已签订了2份生物医药品委托生产合同意向书。合同金额约为3000亿韩元。至此，三星生物制剂仅今年上半年(1~6月)就达成了超去年总销售额(7105亿韩元)的1万亿韩元左右的订单额。 当天三星生物制剂表示：“6日与瑞士所在制药公司签订了生物医药品委托生产意向书，订单金额分别为432.5422亿韩元和2462.3258亿韩元。”以坚守经营秘密为由，未透露合同对方的具体信息。合同对方及合同期限将于2023年12月31日后公开。 相当于去年总销售额(7105亿韩元)6%的合约金432亿韩元是最低确定金额。今后，如果三星生物制剂满足合约上保障的特定条件，该金额最多可能会增加到约4800亿韩元。三星生物制剂方面计划，在仁川延寿区松岛第3工厂生产相关生物医药品。 合同金额为2462亿韩元的合同是三星生物制剂在有价证券市场上市前签订的对现有合同的订货余量3.7875亿美元(约4579亿韩元)的变更合同，因此增加了2462亿韩元。这达到去年销售额的35.1%。 当天，三星生物制剂方面通过公告表示：“合同金额在双方合同上具有约束力，之后如果签订正式合同，将公布确定内容。” 此前，三星生物制剂在4月份也与美国制药企业Vir生物科技签订了委托生产正在开发的新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)治疗候选物质的合同。合同金额为4418亿韩元，以三星生物制剂2016年在有价证券市场上市后签订的单一订货合同为准，这是规模最大的合同。

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