在反种族歧视热潮下 英国示威者将“奴隶贩子铜像”推入河中. June. 09, 2020 08:04. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “现在，科尔斯顿必须从我们的城市中消失。” 7日，在英国西部港口城市布里斯托尔市中心，1万人聚集在一起举行示威，抗议因白人警察的暴力执法而死亡的乔治•弗洛伊德(46岁)的死亡。集会过程中，一些示威者冲向科尔斯顿街头一座高5.5米的铜像，将鸡蛋扔在雕像脸上。随后，示威者爬上雕像并将其用绳子系牢，将它拽倒。现场爆发出了“现在好了”的欢呼声。这一场面成为欧洲地区反种族歧视示威的象征。 据英国广播公司等媒体报道，在欧洲各地举行的大规模集会上，一些示威者破坏与种族歧视有关的历史人物铜像。 当天倒下的铜像的主人公是17世纪奴隶贸易商爱德华•科尔斯顿(1636~1721年)。布里斯托尔出身的他于1680年担任垄断西非贸易的英国皇家非洲公司(RAC)的主管，在加勒比海一带和美洲大陆将约10万人带到欧洲作为奴隶贩卖。17世纪，布里斯托尔成为英国奴隶贸易中心。 1689年英国荣誉革命后，王权被削弱，科尔斯顿开始变身慈善家，开始向布里斯托尔、伦敦的学校和医院捐款。他还担任过布里斯托尔地区保守党众议员。1721年去世，他把自己的财产捐给了当地的慈善机构。在这一过程中，包括布里斯托内学校、演出场地、建筑物等在内，连街道名称也起名为“科尔斯顿”，1895年铜像树立起来。然而，自1815年起，欧洲禁止奴隶贸易，人们对柯尔斯顿的奴隶贸易活动的批评开始抬头。在医院、学校等处刻着的他的名字开始被删除。 据《卫报》报道，特别是以弗洛伊德事件为契机，最近一周内，市政府接到了数千件请愿书，要求“清除铜像”。示威者当天将科尔斯顿铜像拽倒，然后用膝盖顶住铜像的脖子，就像美国警察对黑人男子弗洛伊德做的一样。之后，铜像转移到港口，被扔进了埃文河(River Avon)。 当天在比利时布鲁塞尔，反种族歧视示威队也破坏了在非洲刚果民主共和国进行殖民统治的国王利奥波德二世(1835~1909年)的铜像。因为据推算，在利奥波德二世的残酷统治下，1885年至1908年间有超过1000万刚果人丧命。 此外，德国柏林、西班牙马德里、意大利罗马、法国马赛、丹麦哥本哈根等地当天也爆发了大规模示威。据《路透社》报道，伦敦的集会尤其激烈，示威队伍和警察发生冲突，14名警察受了重伤。英国首相鲍里斯•约翰逊表示，“反种族歧视示威活动被暴力颠覆了。他们有权在保持社会距离的前提下和平地展开示威活动，但无权攻击警察。”

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