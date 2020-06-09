金与正“对韩指责”，金正恩沉默不言……这是朝鲜式“双轨战术”？. June. 09, 2020 08:04. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鲜国务委员会委员长金正恩在其妹妹、劳动党第一副部长金与正4日发表“对韩谴责谈话”后首次公开露面，但并未提及韩国，其背景备受关注。有分析认为，金正恩让“总管韩国事务”的金与正出面担任对韩谴责先锋，而他本人则观察韩美的反应，相机调整信号，是在展开一种“佯动作战”。 据《劳动新闻》8日报道，金正恩7日主持召开第七届第十三次党中央委员会政治局会议，主要讨论了经济和人事问题。金正恩仅提及了“提高化学工业整体水平的当前任务”“首都市民的生活保障问题”等自力更生和民生政策，并没有提及涉及韩美的对外政策。金与正通过谈话强烈批判了“脱北者”向朝鲜撒放传单的行为，接着统一战线部表示“坚决废除韩朝共同联络事务所”，朝鲜各地也接连召开对韩谴责大会，而金正恩则在对韩信息方面谨言慎行。 对此，有评价认为，金正恩和金与正开始上演分担角色的“红白脸”。此前，金正恩在3月份通过金与正发表谈话进行猛烈抨击，称青瓦台为“胆小的狗”“低能儿”等，一天之后又向文在寅总统发来了亲笔信。同样的对韩战术模式再次出现。京畿大学客座教授南柱洪（音译）分析说：“这是典型的对南战术，该说的话都说了，但对外（最高领导人的）的信号却保持低调。” 有分析认为，朝鲜可能在6·15宣言20周年之际的下周再次施压。对于对目前南北关系怀有极大不满的朝鲜来说，现在是发出想要断绝关系的象征性强硬信息的最佳时机。南柱洪表示：“不排除观察韩国的反应一周左右后，在6·15之际宣布废除南北共同联络事务所的可能性。”

한국어