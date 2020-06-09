孙兴慜和黄义助结束基础军事训练后归队. June. 09, 2020 09:33. by 兪載泳, 鄭允喆 elegant@donga.com,trigger@donga.com. 领衔韩国国家代表队进攻的同龄“双驾马车”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)和黄义助(28岁•波尔多队)依次结束基础军事训练，以新的决心与各自球队回合。两位选手合作拿下了2018年雅加达-巨港亚运会的金牌，并得到了兵役特例优惠。 上月在海军陆战队结束为期3周训练的“孙音速(超音速衍生词)”孙兴慜正在所属俱乐部提升实战感觉。在最近托特纳姆热刺队公开的练习赛视频中，孙兴慜展示了疾风般的带球和敏捷的渗透。 受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，3月份中断的英格兰足球超级联赛(EPL)将于本月18日重新恢复。今年2月在与阿斯顿维拉队的比赛中，因右臂桡骨骨折而离开球场的孙兴慜，计划通过20日与曼联队的比赛进行复出战。目前排在英超积分榜第8位的托特纳姆热刺队得益于联赛中断期，孙兴慜和哈里•凯恩等伤员已经纷纷归队。孙兴慜表示，“球员们有很强的动机。接下来的比赛(9场)，我们会争取多拿分。” 最近受到皇家马德里(西班牙)等欧洲豪门球队关注的孙兴慜只要在英超重启后再进一球，就可以连续4个赛季在英超赛场上取得两位数的进球。另外，离连续两个赛季总进球数20球的高地也仅差4球(目前赛季总进球数为16个)。队友们对他十分信任。边后卫莱恩•塞塞尼翁表示，“孙兴慜的直线快速带球极具威力。在左路和右路都能展开威胁进攻，很难防守。” 4日在陆军训练所结束为期4周的训练后退所的法甲波尔多队的黄义助7日启程前往巴黎。出国前在仁川机场见到的黄义助笑着说：“没有受伤，训练顺利完成，和兴慜一起成了‘服完兵役地人’。”他还说，“新赛季我的目标是在球队需要的任何位置上进球。我想斩获两位数的进球。”法甲联赛已于3月提前结束，2020∼2021赛季的开赛日期尚未确定。 他放下了对位置的苦恼。据负责分析欧洲球员个人数据和转会消息的专门媒体《转会市场》透露，黄义助上赛季在波尔多首发出场的21场比赛中，作为攻击型中场出场9次(2球)，左边锋出场6次(2球)，右锋出场1次(1球)。前锋位置上，他三次出场，打进1球。在自己最喜欢的前锋位置上，他出场的机会很少。 但是看到上个赛季在巴黎圣日耳曼战上相遇的内马尔(巴西)、基利安•姆巴佩(法国)等世界顶级前锋们不分位置纵横驰骋，感触颇多。黄义助强调说：“虽然现在适应起来有些困难，但后来这会成为自己独有的优势。不管踢哪个位置，重要的是能适应法甲联赛快速的攻防转换速度，攻入‘升级’的进球。”射门时接触球的位置，射门时机也会有多样的变化。这是为了突破对方的牵制，具备升级的攻击力。黄义助说：“各队的防守队员都在研究我的习惯和得分途径。优点是搓射也在努力寻找各种方式，尽量避开防守。”

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