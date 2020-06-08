贝多芬诞辰250周年...“保持距离”余波大势是莫扎特？. June. 08, 2020 07:48. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “贝多芬诞辰250周年，‘新标准(New normal)’是海登和莫扎特？” 首尔市立交响乐团表示，将大幅更改今年剩下的演出节目，把能做到保持演奏者间距离(最少1.5米)的小规模编成作品搬上舞台。首尔交响乐团5日晚在首尔乐天音乐厅举行在线演唱会“奥斯莫•本斯克Gran Partita”演出前，代表理事姜恩京和音乐总监奥斯莫•本斯克出席了记者招待会，并发表了上述讲话。 首尔交响乐团继上月29日在适用保持演奏者距离准则的在线演唱会上选定莫扎特《第39号交响曲》为主题曲后，在当天的演出中作为主题曲又演奏了海登《第94号交响曲》。各有50名左右的团员参加了演奏。 如果适用该准则，演奏通常需要60~70人的贝多芬中期以后作品或浪漫主义交响曲将很难获得演奏机会。 今年节目的变更中，演员阵容的变更也是不可避免的。海外指挥家和协奏者要想如期消化日程，至少要经过14天的自我隔离。音乐总监本斯克表示：“新节目的指挥者将以音乐总监、首席客座指挥者和副指挥者为中心组成，协奏者也将优先考虑韩国艺术家和居住在韩国的外国人。” 首尔市立交响乐团当天表示，将实施△在管乐演奏者周围设置透明隔音板 △弦乐演奏者使用1人1乐谱 △空出观众席最前面的3排座位 △实施保持距离座席制等方针。如果采用隔着一个座位坐的保持距离座席制，乐天音乐厅和首尔艺术殿堂音乐厅分别可以销售约840个和1230个座位。另外，准备有观众的演出，根据情况决定改为网上演出。 音乐总监本斯克表示，舞台上隔着坐是参考了德国管弦乐协会的研究采取的措施。预计首尔市立交响乐团可以演奏比欧洲更大的编组作品。适用德国管弦乐协会准则的柏林爱乐乐团的舞台面积为172平方米，莱比锡布商大厦为181平方米，而首尔艺术殿堂和乐天音乐厅分别为270平方米和320平方米，有更大的余地。 韩国交响乐团3日举办的演出也改成了无观众在线演出，代替大编曲柴可夫斯基的《曼弗雷德交响曲》，改为演奏简编的莫扎特《第40号交响曲》。但预计国内管弦乐团很难按照“在舞台上保持距离”的方式进行演奏。某民间交响乐团相关人士表示：“与团员固定工资相比，乐团给团员的演奏费较大，因此在缩减演出规模方面存在局限性。”

한국어