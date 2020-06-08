面对朝鲜一系列胁迫，放低姿态、贬低护国勇士的文在寅政府. June. 08, 2020 07:48. . 朝鲜以劳动党第一副部长金与正谈话谴责“脱北者”团体向朝鲜撒放传单为契机，正在加大对韩国诽谤的力度。由金与正指挥的统一战线部5日声称要关闭南北共同联络事务所和彻底拆除开城工业园区，进行了不加掩饰的批评。对外宣传媒体“我们民族之间”把文在寅政府的韩朝-朝美良性循环关系政策贬称为“恶性循环关系”。韩国统一部昨天则表示：“应该遵守《板门店宣言》等韩朝首脑间的协议事项。” 朝鲜拿来说事的撒放传单问题是民间团体的领域，需要事先寻求理解等留待以后进行充分讨论。然而，金与正一发话，韩国政府立即表示要制定禁止法。尽管如此，朝鲜却进一步加大了韩国的批判力度。就是说，这一程度还不够解气。尽管如此，似乎袒护朝鲜的文在寅政府的信息还是没有变化。 韩国政府前天一度把第二次延坪岛海战、天安舰死难者的遗属排除在显忠日活动参加对象外，后来才追加包含在其中。这很难看作是“单纯的失误”，它与青瓦台不想刺激朝鲜的氛围不无关系。如果连纪念追悼护国英灵的国家活动也掺杂着阵营逻辑和考虑朝鲜的判断，安保的基础就会动摇。 对内外安保环境越来越严峻。朝鲜对韩国的诽谤攻势虽然有巩固内部团结的意图，但是如果朝美关系没有进展，也有可能是为了提高对外谈判力而公开战略新武器或进行追加挑衅的前奏曲。 据悉，在这种情况下，美国总统特朗普向国防部下达指示，要求截止到9月将驻扎在德国的美军裁减9500人左右。这是在美国和德国发生防卫费分摊额矛盾的情况下出现的，预计像德国一样与美国的分摊额磋商长期处于胶着状态的韩国也会受到不小的影响。对于目前韩国政府正在加速改善南北关系的举动，美国强调国际合作，表现出微妙的差异。绝不能让对朝鲜的低姿态演变成朝鲜严重的安保状况误判。

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