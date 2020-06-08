要尽最大的努力. June. 08, 2020 07:48. by 金俊泰 成均馆大学韩国哲学人文文化研究所责任研究员 akademie@skku.edu. 在儒学中，人心分为人心和道心两种。人心是气质，即受身体影响的侧面。道心是纯粹而善良的本性的侧面。道心是善良的，但人心可能是善良的，也可能是邪恶的。因为人心与欲望和感情息息相关。控制好欲望、控制好情绪就是善，否则就是恶。 这是一个哲学概念，多少有些复杂，只要简单地这样想即可。人的内心深处，是纯善而善良的本性。同时，人类拥有喜怒哀乐等情感，拥有对力量、荣誉、财富和舒适的欲望。还存在食欲、性欲、睡眠欲等原始欲求。作为人，不可能没有这种感情、欲望和欲求，也没有必要否定它，但要把管好，让它正确运行。而且，人的欲望非常强烈，不时会危及心灵。不是克服一次欲望就完事的。人的欲望会随时萌发。因此，要真诚、始终如一地努力，在目前这种形势下朝着最适合的“道”——“中道”前进。 假设我登上了王位吧。当然，起初都会下定决心要成为名垂青史的圣君，但很多君主最终未能遵守这一承诺。很多时候，即使是初期佳下优秀业绩的人们，也往往越往后就越乱乃至于崩溃。 代表性的要属唐太宗（626~639在位）和唐玄宗（712~756在位）。太宗和玄宗分别是创造“贞观之治”“开元之治”盛世的人物。但是，他们都是在后半期犯下了各种错误和失误，特别是玄宗陷入奢侈和享乐之中，宠爱奸臣，使国家陷入巨大的混乱之中。 其实，君主从一开始就处在一个容易被欲望所污染的环境里。在人心中，没有比欲望更难控制的了。但是普通人或因为害怕法律，或因为自身的处境没有跟上，所以不能随心所欲地行动。即使想贪心，也要等到我到了可以贪心的位置才有可能。但君主如何？拥有强大的权力，也无需畏惧法律。只要下定决心，可以随意享乐和享受。所以才变得懒惰，容易任性。很有可能自满和固执己见。 因此，君主首先要把握心态的重心，守住心态，一旦萌发错误的想法，就要立即反省和改正。问题是单凭自己的力量很难收心。没有人说什么，都能自觉反省、自我保持清醒，这是君子或圣人的境界。大部分人要有反省的契机，周围要给予刺激。平时也有必要倾听别人的直言，回顾自己，故意听取别人的谏言，习惯性地反省自己，需要有这样的态度。 虽然是从国王的立场上进行了说明，但这是适用于所有人的教训。上班第一天，开始新项目时，没有从一开始就懒惰。下决心要做出让别人惊讶的事情，一定要成功、取得好的结果。然而，渐渐沾染惰性，追求舒适，曾经昂扬的初心不知去了何去。 “始勤终怠，人之常情。”意思是一开始是勤勉的，到最后却变成了懒惰，这是人的属性。为了防止这种散漫，公司会给予奖金，并给予升职和涨薪的动机。也会制定惩戒程序，维持紧张状态。但仅凭这些，很难阻止我心灵的放纵。应该每天进行反省和倾听别人的声音，双管齐下。只有这样一天天的积累，才能有良好的开始和良好的结束。

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