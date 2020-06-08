特朗普对防卫费分摊额不满，要求“裁减9500名驻德美军”. June. 08, 2020 07:48. by 朴湧 parky@donga.com. 据《华尔街日报》等媒体当地时间5日报道，美国总统特朗普已指示国防部，在9月前将驻德国美军裁减9500人。有分析认为，这可能会加大正在进行防卫费磋商的韩国等其他盟国的担忧。 《华尔街日报》援引美国政府官员的话报道说，特朗普此次下达的裁军命令中包括驻德美军从目前的3.45万人缩减至最多2.5万人的上限。据悉，特朗普政府从去年9月起讨论了上述措施，白宫国家安全事务助理奥布赖恩最近签署了包含这一指示的备忘录。有分析认为，此次措施反映了特朗普政府对德国国防费支出规模、连接俄罗斯天然气管道的“北溪2号”项目等的不满。 多数分析认为，如果特朗普强行裁减驻德美军，驻韩美军也将受到严重影响。作为韩美防卫费分摊额磋商的施压筹码，美国可以会正式考虑阶段性裁减或撤回目前28500多名（包括循环部署）驻韩美军兵力的方案。军方消息人士表示：“特朗普政府一直把驻韩美军在韩半岛循环部署的费用作为增加防卫费分摊额的主要原因”，“如果韩国最终拒绝美方提出的增加预算（1年合同、13亿美元），美方可能会提出裁撤驻军的方案。”

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