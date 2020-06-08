为消除种族歧视，“篮球皇帝”乔丹进行巨额捐款. June. 08, 2020 07:48. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “篮球皇帝”迈克尔•乔丹(57岁•照片)和体育用品公司耐克的“乔丹品牌(Air Jordan)”决定在今后10年间为消除种族歧视捐赠1亿美元(约1207亿韩元)。 据《法新社》等媒体6日报道，乔丹在与“乔丹品牌”发表的一份联合声明中说，“很多东西已经在发生改变，但仍然存在一些最坏的问题。必须根除根深蒂固的种族主义。我在此承诺将捐款1亿美元，用于消除种族歧视，实现社会正义和扩大教育机会。”这是运动员个人向非营利组织捐赠的金额中最高的一笔。 乔丹提及最近动摇美国社会的乔治•弗洛伊德死亡谴责示威的口号“黑人的命也是命(Black Lives Matter)”，并主张“这是无可争议的口号”。这相当于指责了一些人认为“所有生命都很重要”“白人的生命也很重要”并讽刺相关口号的行为。乔丹还表示：“直到拖垮我们社会制度的根深蒂固的种族歧视完全消失为止，我将承诺为保护和增进黑人的生活而献身。” 此前，乔丹在1日也发表声明哀悼弗洛伊德，“他感到非常难过、痛心和生气。我们应该集中我们的声音，让政治家们改变法律，通过投票引导制度的变化”，呼吁黑人社会用和平的方法对抗不正义。 作为美国职业篮球(NBA)历史上最优秀的球员，乔丹在1998年之前6次在芝加哥夺冠，5次获得MVP，职业生涯共14次入选全明星。据悉，目前作为NBA夏洛特山猫队的老板，他拥有21亿美元(约2.5347万亿韩元)的资产。

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