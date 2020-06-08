新冠肺炎相关股票收益率66.5%...蚂蚁们“开怀大笑”. June. 08, 2020 07:49. by 金紫炫记者 zion37@donga.com. 据调查，因新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)而暴跌的韩国证券市场在恢复过程中，个人投资者获得了较高的收益率。同期，外国投资者持续抛售股票，很多人担心个人投资者是否会再次遭受损失，但有评价称，与过去相比，变得聪明的蚂蚁们此次在股票投资上取得了成功。 7日，据韩国交易所透露，韩国综合股价指数(KOSPI)在10年8个月以来首次下降到1400多点，从今年3月19日开始到本月5日为止，个人投资者在有价证券市场上购买最多的10个项目的平均收益率为66.5%。也就是说，如果当时将100万韩元投资在了这10个项目上，那么目前累计资产已经增加到了166.5万韩元。 在此期间，SK的股价从10.7万韩元上涨到25.7万韩元，增长了1.4倍，上升幅度最大。在二次电池、非面对面产业的成长期待感下，三星SDI(103.1%)、Kakao(87.31%)、Naver(60.42%)等企业也表现出了较高的收益率。个人投资者净买入集中的三星电子也得益于半导体景气恢复前景，获得了29.2%的收益率。个人投资者们接收了外国投资者抛售的大部分资金，支撑了国内股市，这被解释为是引导股市快速恢复的原因。从3月20日到本月5日，外国投资者在有价证券市场抛售了10.7849万亿韩元规模的股票，而个人投资者则净买进了7.7272万亿韩元的股票。 不过，个人投资者的收益率依然没有超过外国投资者。据统计，同期外国投资者净买入前10名股票的平均收益率为69.7%。外国投资者集中购入了Celltrion、三星生物Logics等未来成长性高的股票。

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