朝鲜要把“停止敌对行为区”无效化？. June. 08, 2020 07:49. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军队内外有观测认为，朝鲜劳动党第一副部长金与正警告的废除《9·19南北军事协议》的后续措施是同时多发的武力示威，目的是使“停止陆海空敌对行为区（陆海空缓冲区）”无效。陆海空缓冲区是旨在防止偶发冲突的《9·19南北军事协议》的核心内容。也就是说，朝鲜可能会采取一系列军事措施或挑衅行为，诱导韩国军队采取应对措施，使紧张局势进一步升级。 据分析，朝鲜首先有可能撤回被认为是协议最大成果的非军事区内最前方警戒哨所的示范撤离。此前在2018年11月，朝鲜和韩国分别以爆破方式和挖掘机拆除的方式，各自摧毁了10个最前沿哨所。双方对该成果予以评价，并决定就撤出其余所有哨所问题进行磋商，但至今没有任何进展。也有可能让朝鲜军队接近军事分界线，或进行武力示威打破禁止在非军事区起5公里区间内禁止炮兵射击训练的协议条款。 在海上，则有可能用海岸炮炮击西部海域“北方界线（NLL）”正前方或以南。一旦朝鲜出现正面违反禁止炮击东部和西海“北方界线”缓冲水域（东部海域80公里、西部海域135公里）规定的挑衅行为，则会出现韩国军队也采取相应措施的情形。韩国军方负责人表示：“朝鲜有可能再次明确‘北方界线’是‘最大火药库’，发出韩国希望的西部海域海上和平水域及示范性共同捕鱼区已经化为泡影的信息。” 针对被金与正用来当作破坏协议的借口——对朝传单，预计朝鲜将发射高射枪（14.5毫米机关枪）或出动米格-29等战斗机越过战术措施线（TAL）南下到开城上空，进行威胁飞行。战术措施线是设置在距离军事分界线北侧20~50公里上空的假想线，如果朝鲜战斗机越过该线，韩军战斗机将立即进行应对出击。 韩国军方相关人士说：“朝鲜正在假想把挑衅和武力示威导致的紧张局势的责任转嫁给南方，并把协议破裂正当化的预案。”

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