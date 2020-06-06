找到感觉的金世煐击出“84米老鹰球”，一轮比赛减少10杆. June. 06, 2020 07:45. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 在8号洞(3杆•143米)，崔惠珍(21岁)的开球落在距离旗杆1.3米远的位置。球在距离球洞只有30厘米的地方稍稍偏出，从而遗憾地错失一杆进洞。看到这一情景的同组选手金世煐(27岁)随即把球开到了距离旗杆2.4米远的地方，针锋相对。互相施压的紧张感在果岭上延续，但谁也没有动摇。金世煐先抓下小鸟球，崔惠珍也以小鸟球回应。另一位同伴裴善雨(26岁)在距离旗杆还有10.3米的情况下，以两次推杆完成保帕。 在美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛上共获得10个冠军的世界排名第6位的金世煐、韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛的大势选手崔惠珍，以及去年进军日本女子职业高尔夫(JLPGA)巡回赛并取得赛季两胜的裴善雨。作为韩美日女子高尔夫巡回赛的代表选手，她们于5日在济州西归浦市乐天天空之山济州高尔夫俱乐部(球场标准杆72杆)举行的KLPGA巡回赛乐天坎塔塔女子公开赛第2轮比赛中展开了激烈的自尊心竞争。比赛因笼罩在球场的浓雾而中断1小时20分钟左右后重新开始，在这样恶劣的条件下三人都展开了“无柏忌比赛”，进入了争冠行列。 受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，LPGA巡回赛中断，今年第二次参加国内比赛的金世煐当天以低于标准杆10杆共62杆的成绩平了个人职业生涯最低杆记录，位居第二位(两轮过后低于标准杆12杆共132杆)。从10号洞出发的她在11号洞(4杆)打出84米的老鹰球后，又追加了8支小鸟球。金世煐表示，“随着大会的深入，我的比赛感觉正在逐渐恢复。我曾在该球场获得KLPGA巡回赛首个冠军(2013年乐天玛特女子公开赛)，所以在这里打比赛心情十分愉快。”与金世煐合作6年的专职球童、美国籍的保罗•福斯科在进入韩国后结束了自我隔离，从本次比赛开始与金世煐并肩作战，这也给了她心理上的安全感。金世煐说：“我告诉保罗‘韩国选手打得很好’，他鼓励我‘不要气馁’，这给了我很大的帮助。” 前一天以低于标准杆1杆的成绩排在并列第73位的崔惠珍本轮击出了9个小鸟球，两轮过后取得低于标准杆10杆共134杆的成绩。她将排名一下子提升了70位，占据并列第3位。上半场击出1支老鹰球和1支小鸟球，打出低于标准杆3杆成绩的裴善雨在下半场击球有些晃动，但沉着的危机管理能力没有让自己失去杆数，本轮过后以并列第5位(低于标准杆9杆共135杆)继续保留争冠希望。 在突破新冠肺炎疫情举行的国内3个大赛上保持“全勤”的金孝周(25岁)当天抓下5支小鸟球，吞下1个柏忌，减少了4杆，两轮过后排在并列第3位(低于标准杆10杆134杆)，有望夺冠。 因6个月以上没有进行正式比赛，在恢复比赛感觉方面吃了不少苦头的世界排名第一的高真荣(25岁)本轮只减少了1杆，仅停留在并列第48位(低于标准杆3杆共141杆)。

한국어