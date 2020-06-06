最好的消毒. June. 06, 2020 07:45. . 就在一个月前，保持社会距离变成了保持生活距离，新冠疫情似乎行将结束。但是，自从梨泰院夜店出现集体确诊患者后，多个地区、职业和世代发生了N次感染，新冠疫情的结束再次成为遥远的话题。不能终结新冠疫情的最大因素是“渠道不明的感染”。虽然投入了大量的资金和人力，正在寻找详细的联系环节，但在引发无症状感染的新冠病毒面前，能否彻底结束疫情真是值得怀疑。 在这种情况下，为了使我们的生活空间可以放心利用，必须将相关空间管理为空气清洁和空间卫生的清洁卫生空间，尽管目前的空间防疫工作仍在进行，但大多数只是瞬间消毒。即使消毒后过了很短的时间，也不能保证确诊病例来过后的安全。在新冠疫情之前和之后，在室内空气质量管理方面，势必只能表现出截然不同的面貌，因此需要新的标准和管理办法。为了结束新冠疫情和应对“后新冠时代”，只有暂时消毒是不够的，以科学验证的标准进行的持续的场所卫生，才能成为解决方法。 多数专家一致认为，为了持续进行空间防疫，必须进行系统消毒，同时进行换气。但是还没有提出明确的方法。不是旨在解决可吸入颗粒物、氡问题的一般性地净化室内空气质量，而是从应对后“新冠时代”空间防疫的概念出发进行消毒和换气，这还是未知的领域。 据疾病管理本部称，打开窗户一小时后，相应空间的空气会更换6次，如果在1小时内使室内空气循环5次以上，病毒量就会减少到百分之一，强调换气是“最好的消毒”。新冠患者接受治疗的国家隔离负压病床，通常一小时更换12次空气。不过，这只是为普通国民制定的最低限度的指导方针，因为因空间特性不同，换气量的偏差较大，因此需要管理这些指标的专业标准。 归根结底，为了清洁的卫生空间，根据不同空间特性、换气装置性能和过滤器的种类和更换周期，以及室内人员产生的换气量、致癌及非致癌物质的危害性等，都需要考虑在内。还应增加空气质量监测数据、定期消毒周期、消毒液的适宜性等。这就是为什么制定空间防疫标准需要气候、大气、气象、能源、环境保健、建筑等多种专家的智慧。 “K-防疫”取得成果的背后，是提出正确解决方案的疾病管理本部和认真遵守的国民。如果抛开政府和民间，能够为国民提供可以安心生活的清洁卫生空间，韩国将成为“后新冠时代”的领跑者。

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