在草率公开讨论基本收入之前，应先从政官民基础研究做起. June. 06, 2020 07:45. . 随着第21届国会的开院，“基本收入”成为朝野政治圈的热点话题。未来统合党紧急对策委员长金钟仁作为“脱保守”的话题提出实施基本收入的方案后，不愿放弃进步议程主导权的执政党立刻一副准备拿出相关法案的样子。随着有可能成为2022年大选议程的可能性增大，潜在的大选候选人们也争先恐后地加入到了讨论中。 前一天提出“饿的时候买面包吃的自由”、点燃讨论之火的金钟仁委员长4日也表示，“我认为现在可能是从根本上讨论基本收入问题的时机”，继续点火。共同民主党议员李元旭更进一步表示，“没有增税的基本收入是不可能的”，甚至主张上调税金。同一天，国民之党代表安哲秀提议讨论以低收入层为中心的“韩国型基本收入”，加入了争论。如果真的实施这一制度，动摇韩国福利体系根基的讨论将变得众口难堵，令国民感到混乱。 原来，基本收入的概念是“无条件地每月向全体国民发放相同金额的收入”。赞成者们认为，由此可节约行政费用，脆弱阶层会摆脱生计威胁，更加积极地求职。不过，几年前芬兰政府进行的实验表明，这种方法几乎没有产生任何鼓舞工作欲望的效果，只是压力略有减轻。这意味着效果没有得到验证。 甚至金钟仁委员长现在也表示，“认为在赤字财政状况下能够实施基本收入，是近乎幻想的事情”，可见问题的根源在于财源。如果要每人每月分配30万韩元，就要花费今年总预算（512万亿韩元）的36.5%（187万亿韩元）。截止到第三次补充预算，今年总福利预算为194万亿韩元，因此，就算取消基础养老金等所有现有福利优惠，只支付基本收入，这笔钱也难以筹措。 尽管如此，已经点燃的基本收入讨论似乎不会轻易平息。确实，有不少人主张，为了弥补新冠疫情暴露的社会安全网的漏洞，有必要全面整顿福利体系，研究基本收入。在美国硅谷，为了被人工智能、机器人挤出工作岗位的低收入层，实施基本收入制度的呼声越来越高。 如果现在的实施基本收入制主张不是针对大选的善心攻势，那么朝野不应该用不成熟的想法分裂国家舆论，而应该与政府、民间专家面对面，认认真真从基础研究做起。

한국어