韩国军方：“对民间团体活动适用南北军事协议是不合理的”. June. 05, 2020 07:31. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 朝鲜劳动党第一副部长金与正4日主张，“脱北者”团体散发传单是违反《9·19南北军事协议》的“敌对行为”，但她并未提及该行为违反了什么条款。 韩国军方认为，这是在借鉴《9·19军事协议》中的“空中缓冲区”条款。南北曾根据该协议，在军事分界线、西部海域“北方界线”（NLL）等接壤地区设定了“陆海空缓冲区”，以禁止一切敌对行为。在空中缓冲区，在以军事分界线为基准南北各25公里的区间内，禁止气球飞行。旋转翼飞机（直升机）不得在南北各10公里，无人飞机不得在东部地区南北各15公里、西部地区南北各10公里以内飞行。 朝鲜是以该条款为依据，将装有抨击朝鲜国务委员会委员长金正恩传单的大型气球在军事分界附近放飞解释为违反了协议。但大多数人认为，《9·19军事协议》的主体是南北当局，不能适用于民间团体的对朝活动。 军方相关人士表示：“即使《9·19军事协议》具有国际法的效力，（对朝相关事项）也首先适用宪法等国内法”，“民间团体的对朝传单活动并不能视为违反了现行法律，也没有违反军事协议。”过去朝鲜每次在对朝传单上找茬时，韩国政府就表示，“应该承认相互体制的差异”，只能要求“脱北者”团体自我克制，也是因为这一原因。 也有分析认为，从《9·19军事协议》中规定的敌对行为应该局限在军事目的和用途这一点来看，金与正主张韩国民间团体向朝鲜散发传单违反了协议，这是为了先声夺人压制韩国。

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