埃斯珀公开抗命……宫警告撤换国防部长，称“到目前为止他仍然是防长”. June. 05, 2020 07:31. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、林宝美记者 lightee@donga.com,bom@donga.com. 围绕种族歧视抗议示威的应对问题，美国特朗普政府内部的分裂声音越来越大。对于总统“投入联邦军队进行强硬镇压”的方针，国防部长马克·埃斯珀举起反旗，白宫以埃斯珀被撤换的传闻予以回应。在军队内部不满情绪日益高涨的情况下，就连前国防部长詹姆斯·马蒂斯也破例公开批评特朗普总统。 一直被分类为特朗普总统的忠臣的埃斯珀公开抗命特朗普的意志后，白宫明显感到不快。白宫发言人麦克纳尼当地时间3日在回答“埃斯珀是否得到总统的信任”的问题时表示：“到目前为止，他仍然是国防部长。如果失去总统的信任，就会知道。”这是在暗示，如果不遵从特朗普总统的意愿，他将从国防部长职位上走人。 美国全国广播公司（NBC）报道说，白宫认为埃斯珀有关反对投入军队的言论“超越了底线”。美国有线电视新闻网（CNN）也报道说，特朗普总统、白宫国家安全顾问奥布赖恩、执政的共和党议员都不欢迎埃斯珀的发言。 特朗普政府的首任国防部长，在职时与约翰·凯利等一起被称为“老人轴心”的马蒂斯对时事刊物《大西洋月刊》说，“特朗普是第一个不团结美国人、也不尝试去团结美国人的总统”，“他在分裂我们。我目睹了过去3年间缺乏成熟领导力的结果”，对特朗普予以猛烈抨击。在美军从叙利亚撤军问题上与总统产生分歧后，马蒂斯于2018年底辞职，他指出，“军队从未想到过，会提供总统奇异的纪念照片，会接到侵犯宪法所保障的公民权利的命令。”对此，特朗普总统在推特上指责说：“马蒂斯是世界上最会装的将军。” 特朗普和埃斯珀双方摇摆不定的步伐也加剧了混乱。特朗普总统在接受保守网络媒体《News max》采访时表示：“投入联邦军队取决于局势发展。并不是一定如此。”“我们有超过30万名的强有力的州防卫军。”有分析认为，可能是特朗普对埃斯珀的抗命感到震惊，后退了一步。 而美联社等媒体报道说，埃斯珀向部署在华盛顿附近的200名82空降部队士兵下达了重返北卡罗来纳州波特布拉格堡基地的命令，但后来又取消了命令。有分析认为，这可能是因为为白宫的激怒吓到而改变了方针。 随着美国政府的混乱局面暴露无遗，著名专栏作家托马斯·弗里德曼也向《纽约时报》表示，“美国完了”，敦促取代特朗普的领导力。 奥巴马前总统呼吁通过投票改变现状。他3日通过在线市政厅呼吁说：“只有示威和投票一起做，才能做出真正的改变”，“即使愤怒，也要怀着希望改变社会。”这被解读为，要在11月的总统选举中把特朗普选下去。他强调，“因弗洛伊德死亡表现出来的愤怒将成为废除种族歧视和实现警察改革的动力。”“对在大街上展现和平、有节制的示威者们，美国人也会感谢的。”

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