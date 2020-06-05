即便如此，用暴力也将一无所获. June. 05, 2020 07:31. . 从美国正在进修的2018年小学生儿子的学校日程表来看，1月15日是“红色日”（公休日）。这是什么日子呢？仔细一看，原来是“马丁·路德·金日”。为了纪念金牧师的生日1月15日，美国将1月的第三周的星期一定为休息日，而2018年，15日正好是1月的第三周周一。 虽然知道金牧师在美国是受人尊敬的人物，但不知道他的生日是作为公休日来纪念的。在美国把诞辰日指定为公休日的人物，有首任总统、被尊为国父的乔治·华盛顿，在美国人眼中发现美洲大陆的人克里斯托弗·哥伦布。可以说，金牧师在美国和他们进入了同一班列。 据说，金牧师的最大业绩，当然是为增进美国黑人的人权作出了巨大贡献。最具代表性的是，1955年以公交车上的种族歧视问题为契机，金牧师聚集黑人社会的力量，展开废除黑白分离法的运动并取得了成功。因为通过“不坐公交车运动”等非暴力方法取得了更有价值的成果。因此白人也认可了金牧师。 最近，美国反对种族歧视的示威愈演愈烈。白人警察用膝盖压死黑人乔治·弗洛伊德的事件成了契机。第一次看到包含这一场面的视频时，尽管那是发生在遥远的国外的事情，也令人毛骨悚然。弗洛伊德在意识恍惚的状态下低声说“喘不过气来”，即使周围的市民提出抗议，表情坚决的警察也纹丝不动。戴着手铐、脖子被压了近9分钟，就连身材魁梧的男性也受不了。 黑人的心中已经充满了愤怒。就拿最近美国媒体报道的事件来说，白人开枪打慢跑的黑人青年，因为违反交通信号，警察就把枪口对准黑人青年。研究结果显示，美国20多岁黑人男性的死亡原因中，排在第二位的就是警察使用武力。 最近席卷美国的新冠疫情使黑人受到集中伤害，这反映出黑人在美国很难生存。在恶劣的环境中，既难以“保持社会距离”，也难以及时治疗。2018年黑人家庭的平均收入只有白人家庭收入的三分之二。拥有学士以上学位的黑人比例比全美平均低10个百分点。 再加上，美国总统特朗普不但没有灭火，反而一再高喊“强硬镇压”，侮辱示威群众，激起愤怒。特朗普在2016年大选中只获得了9%的黑人选票，他或许认为在11月的总统选举中，放弃黑人的选票来集取白人的选票会更好。虽然从美国社会的反应来看，他的战略不会成功。 黑人因这些原因而愤怒是完全可以理解的，通过示威表达是正当的。但是，焚烧警车、向警察开枪等暴力行为是不能正当化的。虽然进行暴力示威的人极少，但也不能因此就认为“这只是少数人的越轨行为”。因为其中的一部分可能会规定整个示威的性质。 通过凝聚的民心的力量通过立法或行政引起变化，最终通过投票贯彻其意志的就是民主社会。暴力只会妨碍市民达成一致意见。 所幸的是，示威局面逐渐稳定，暴力正在减少。“用暴力来报复暴力，只会加剧暴力，只会给没有星星的夜空增添深深的黑暗。”金牧师说。

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