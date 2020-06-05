高真荣时隔192天再次出击，“舒服的三多岛，击球感觉很好”. June. 05, 2020 07:31. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “这是在济州岛举行的比赛，心情很舒畅，真的很期待。因为高氏的原籍在济州，所以这里也是我扎根的地方。” 在意义深远的济州岛，今年首次参加正式比赛的女子高尔夫世界第一高真荣(25岁)掩饰不住激动的心情。受新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛被迫中断，4日，高真荣通过在济州西归浦市乐天天空之山济州高尔夫俱乐部(球场标准杆72杆)举行的韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛乐天坎塔塔女子公开赛第一轮，开启了自己的赛季揭幕战。这是继去年11月LPGA巡回赛CME集团巡回赛冠军赛最后一轮后，时隔192天再次参加正式比赛。 这段时间，高真荣一直在国内利用空闲时间来打高尔夫，检查击球感觉，并利用骑自行车和体能训练来增强体力。在上月举行的邀请赛“现代信用卡超级赛”上，她与世界排名第3位的朴城炫展开对决(逐洞赛•无胜负)，提升了竞技能力。 随着LPGA巡回赛的重启被推迟，高真荣为了恢复实战感觉，决定参加在济州举行的本次大赛。在休赛期期间，在父母拥有的家所在的济州进行充电的她表示：“虽然我出生的地方是首尔，但济州是像‘第二故乡’一样的地方。在景观优美的海滨咖啡馆缓解压力，经常去黑猪美食店。”2017年因手腕受伤而陷入低迷的她，在当赛季第12次出战的大赛上取得宝贵的首胜，宣告复活的地方也是济州(济州三多水大师赛)。 高真荣自去年10月在海特真露锦标赛上夺冠后，时隔8个月挑战个人KLPGA巡回赛第11个冠军，她的击球感觉多少有些钝化。上半场，她抓下3支小鸟球，吞下1个柏忌，打出低于标准杆2杆的成绩，但下半场，她的推杆出现晃动，未能减少杆数。高真荣表示，现在还剩下3轮比赛，因此会展现出逐渐进步的面貌。她说：“经过长时间的休息，我有很多时间去运动，身体已经好了，但击球感觉并不太好。我会尽力提升实战感觉。” 在第1轮比赛中，首次挑战巡回赛冠军的韩珍善(23岁)和活跃在LPGA巡回赛的韩国选手中的大姐池恩熹(34岁)击出低于标准杆9杆共63杆的成绩，并列排在首位。韩珍善打出了1个一杆进洞，抓下9支小鸟球，吞下2个柏忌。在8号洞(3杆•143米)用7号铁杆开球的球落在果岭上滚了3米左右后消失在洞内，成了一杆进洞。刷新个人单轮最低杆数(此前的记录低于标准杆7杆)的韩珍善表示，“在正式比赛上出现第一个一杆入洞，感到非常高兴和光荣。今天是可以睡个舒服觉的日子。”这是一个没有一杆进洞附加奖励的洞。老将池恩熹凭借娴熟的比赛技巧，在没有吞柏忌的情况下，抓下9支小鸟球完成首轮。

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