“Galaxy纽约Unpack活动将于8月5日线上进行”. June. 05, 2020 07:31. by 徐東一 dong@donga.com. 据悉，三星电子将于8月5日举行“盖乐世Note20”“盖乐世Fold2”等盖乐世智能手机新产品的公开活动。据悉，由于受到新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的影响，今年的活动很有可能以线上直播的形式举行，而不是让国内外媒体和业界有关人士聚在一起。 三星电子相关人士4日表示：“正在协调内部意见，但正在讨论在8月5日左右举行下半年Galaxy Unpack活动的方案。”此前，三星电子每年8月都会在美国纽约举行下半年(7~12月)智能手机新产品公开活动。电子业界相关人士表示：“新冠肺炎疫情仍在持续，加之美国国内的种族歧视示威正在加剧，预计今年的活动将以线上形式进行。” 三星电子计划在此次活动上公开盖乐世Note20系列、盖乐世Fold2等产品。综合海外主要信息技术(IT)专业媒体等外媒报道，据悉，盖乐世Note20将推出两种型号，一种是搭载去年6.7英寸显示屏的基本型号，另一种是搭载6.9英寸显示屏的“Plus”版本。部分人预测，盖乐世Note20 Plus的名称有可能换成“Ultra”品牌。 折叠式智能手机盖乐世Fold2展开时的显示屏尺寸为7.7英寸，预计会比前作(7.3英寸)稍大一些。预计环绕显示屏的厚边框的宽度会变窄。还有预测称，此次产品将首次具备折叠式智能手机的防水、防震功能。 虽然部分人预测三星电子将首次推出在折叠式智能手机上结合Note系列“S-Pen触控笔”的产品，但是三星电子并不考虑在今年推出的折叠式智能手机上搭载S-Pen触控笔。

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