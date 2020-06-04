得益于SUV热销，现代起亚汽车5月在美国市场表现抢眼. June. 04, 2020 07:40. by 徐亨錫 skytree08@donga.com. 由于新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)在全美的大肆扩散，现代•起亚汽车在4月份经历了最糟糕的销售不振，但5月份的销量小幅增加。美国的经济恢复措施和运动型多功能车(SUV)销售好转带来的增长势头引领了反转。 2日(当地时间)，现代•起亚汽车美国法人公布的5月份整车销量分别为5万7619辆和4万5817辆。与4月份相比，分别增长了69.6%和44.5%。这与因新冠肺炎疫情在美国的扩散导致工厂停产，全国销售网瘫痪的4月相比，呈现出了明显的恢复趋势。截至今年5月，两家公司的累计销量都超过了20万辆。现代汽车与去年相比销量突破20万辆晚了一个月，起亚汽车则基本相同。 5月份的销售恢复趋势，可能是受美国一系列经济恢复措施的影响。因为全国营业及销售网开始行动，因移动限制措施而无法进行消费的人们开始了推迟的消费。利用网络加强无接触(Untact)销售活动也对恢复销售做出了贡献。 车辆销售战略也正中目标。在SUV需求旺盛的情况下，现代途胜仅5月份就售出1.5552万辆，比一年前仅少了64辆。从今年开始销售的帕利塞德也售出7866辆，刷新了上市以来单月最高销量。相反，轿车伊兰特、索纳塔同期的销量分别减少了51.6%和31.9%，未能摆脱低迷状态。受此影响，现代汽车5月份在美国销售的汽车中，SUV的比重达到了71%。起亚汽车的狮跑、索兰托等老款车型以及新推出的赛尔图斯表现良好，SUV带动了车辆销量的恢复势头。 但5月份的复苏势头能否持续还是未知数。因为扩散到美国全境的反对种族歧视示威正在不断激化，而且新冠肺炎疫情的结束时间也仍不透明。现代•起亚汽车计划更加集中地进行无接触销售，但预计仍无法达到新冠肺炎疫情之前的水平。市场调查企业IHS Markit也预测说，由于消费心理恢复缓慢，今年在美国的汽车销售量将比去年减少26.7%，仅为1250万辆。

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