抗议者聚集在白宫前,要求“选掉(特朗普)”,示威扩散成为“反特朗普”运动. June. 04, 2020 07:41. by 华盛顿=常驻记者 李正恩、金正安,纽约=常驻记者 朴勇 lightee@donga.com,jkim@donga.com. 在美国总统特朗普宣布“投入重武装军队”等,针对反对种族歧视的示威采取强硬方针后,示威队伍的规模反而越来越大。甚至出现了超越种族歧视示威,演变成反特朗普示威的征兆。美国政府在华盛顿附近部署了1600名联邦军队,正在准备投入。 示威当地时间2日进入第8天,华盛顿、纽约、波士顿、费城、洛杉矶、亚特兰大、丹佛等大城市的主要道路和公园,从上午开始被示威队伍包围。填满街道的参加者明显多于前一天。虽然过了禁止通行时间,大部分人还持续在各处进行示威。他们在各地与试图释放催泪瓦斯来驱散的警察及防卫军发生了冲突。 特别是特朗普总统讲话后,华盛顿的气氛明显升温。在白宫前,即使在开始禁止通行的晚上7点以后,塞满道路的示威队仍然没有解散,而是向特朗普总统喊话,呼吁“让他落选(vote him out)”等口号继续示威。白宫周围的拉斐特公园被铁丝网围住,封锁了示威者的进入,直升机在上空轰鸣,威胁示威者。附近大街上还捕捉到了10多辆满载防卫军的大型军用车辆,在鸣笛的警车开道下奔驰的场面。 美国国防部当天在华盛顿附近部署了福特布莱格和波特德兰基地的1600名联邦军队。包括宪兵和步兵大队等在内的这些兵力正在首都圈的基地等待镇压示威。在华盛顿部署了约2800名州防卫军,在全美29个州投入了约2万名州防卫军。美国有线电视新闻网(CNN)报道说:“与派往伊拉克、叙利亚、阿富汗的兵力规模基本相同。” 在纽约,已是宵禁时间的晚上8点多,时报广场还残留着数百名示威者。据《纽约时报》报道,晚上9点半左右,警方在上西城与示威者发生冲突,并逮捕了部分示威者。被称为纽约市“心脏”的市中心的百货商店和商店也遭到抢劫。警察直升机在市内各处起飞,注视着示威队伍。 不过,大部分的示威都是在和平的气氛中进行的。在波士顿、洛杉矶、亚特兰大、西雅图等主要城市举行的示威中,不仅有黑人,也有白人、小孩和老人等参加,还进行了跪地举手的安静示威。 但特朗普当天在推特上指责说,“关于和平示威的说法是错误的”,特别是点名说纽约“已完全失控”“已被混乱、不法和破坏占领”,并三次在推特上鼓动投入防卫军。他在推特上说,“卑贱的人和失败者(lowlifes and lossers)把你们撕得粉碎,”毫不掩饰地出口骂人。 民主党正在推进谴责特朗普总统强硬镇压方针的决议案。特别是,他们认为,前一天为确保特朗普访问教堂的通道,针对在白宫前拉斐特广场上举行和平示威的示威队使用催泪瓦斯和橡皮弹,违反了宪法。共和党内部也出现了以本·萨斯、苏珊·科林斯参议员等为中心的批评声音。

