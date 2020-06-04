希特勒故居到2023年将改为警察局. June. 04, 2020 07:41. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 领导纳粹德国的阿道夫•希特勒(1889~1945年)的奥地利故居将改为警察局。此举意在从源头上杜绝新纳粹等极右分子企图将这里作为圣地的举动。美国电子商务公司亚马逊也从今年3月开始禁止销售被极右分子视为圣书的希特勒著作《我的奋斗》。 据《法新社》等媒体报道，奥地利内务部长卡尔•内哈默当地时间2日表示：“在参加希特勒故居改建设计的12家公司中，奥地利建筑师贝恩哈德•马特领导的‘马特马特’公司入选。” 内哈默部长还补充说，在今后3年内将投入约500万欧元(约68亿韩元)，在2023年初完成工程。去年11月，奥地利提出了改建计划，并接受了欧盟(EU)内部建筑公司的设计征集。 希特勒故居位于与德国接壤的奥地利北部因河畔布劳瑙。这是建于17世纪的黄色3层建筑，外部有“希特勒出生的地方”的小小标志。楼前还有一块小石头，上面写着“不能搞法西斯主义”。这块岩石将迁移到位于首都维也纳的博物馆。 希特勒于1889年4月20日在这里出生，但几周后他的父母就从那里搬走了。尽管只在不记事的童年时期短暂地住过，但他在1938年将奥地利并入纳粹德国后来到了这里。 欧洲极右势力每年4月20日都会像巡礼圣地一样访问希特勒故居。对此，奥地利政府从20世纪70年代起租用该建筑作为福利设施，禁止极右派接近该建筑。2016年，政府以81万欧元(约11亿韩元)的价格从房屋主人那里购买建筑物后，引发了用地用途争议。“为反省希特勒和纳粹的错误，应拆除建筑物”“要真正反省就要原封不动地保留下来”“用于慈善团体、家庭暴力预防中心等公益目的”等各种对立意见此起彼伏。最终，政府在去年年末决定将其改造成警察局。 近年来，由于经济困难和反移民心理的扩散，极右主义犯罪在欧洲各国十分猖獗。去年10月，德国哈雷犹太教礼堂发生枪击事件，造成2人死亡，多人受伤。今年2月，德国哈瑙也发生枪击事件，造成9人死亡。受害者都是移民者出身。去年11月，在意大利也有用机关枪和爆炸物武装的新纳粹主义团伙被警方查获。

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