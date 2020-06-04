在庆州南山发现佛头. June. 04, 2020 07:41. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 庆北庆州市南山药水谷石造如来坐像节旧址上发掘出了疑似从统一新罗时代石佛坐像中分离出来的佛头(佛像的头颅)。 文化遗产厅3日表示，“庆州市在确认日本帝国主义强占时期石造如来坐像的原位置的过程中，发现了疑似坐像的脑袋的佛头。”据说，调查当时石造如来坐像从原位移走，其旁边的佛像台座(放佛像的底座)的中台石和上台石处于不稳定的状态。台基石也在原位置进行了移动，放在大岩石下面。文化遗产厅表示，在该岩石旁(西侧)发现了头部朝向地下的脸部望向西侧的形态，脸部右侧和耳朵部分被观察到有金箔。 在佛头旁边发现了修饰眉心之间白毫的圆形水晶与佛像相分离。小型青铜塔和佛像也在周边出土。 头部遗失的石造如来坐像是统一新罗后期的作品，像庆州石窟庵本尊佛像一样作降魔触地印(左手掌展开朝上放在丹田位置，右手覆于右膝指向膝下的地面的样子)。统一新罗石佛坐像的台座多数为八角形，而该佛像的台座则呈四方形。这与庆州移车寺址出土品—青瓦台总统官邸后面绿地园的庆州方形台座石造如来坐像(宝物)形式相同。发掘组负责人说，这两尊石佛坐像的形态和样式几乎一样，是双胞胎佛像。 通过此次发现的佛头，将就是否给统一新罗石造佛像和摩崖佛像进行改金(重新给佛像刷金漆)和上色展开学术讨论。庆州市计划复原佛头和石佛坐像，并对周围进行整顿。

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