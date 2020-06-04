英超联赛将于17日重启 逐步开放友谊赛. June. 04, 2020 07:41. by 李元洪 bluesky@donga.com. 英格兰足球超级联赛(EPL)官方决定在17日(当地时间)联赛重新开始之前，允许有条件地举行友谊赛，以提升各球队的竞技水平。 英国《每日电讯报》3日表示，“英超事务局允许球队之间进行友谊赛。但必须遵循严格的方针。”即将恢复联赛的各俱乐部此前都进行了队内练习比赛等，但还需要更接近实战的训练。 根据英超事务局准备的预防新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)的方针，球队和球员的移动时间应控制在90分钟以内，且所有球员都要用自己的汽车移动。另外，教练组应该代替外部裁判，在比赛之前彻底检查赛场的防疫情况。 英超联赛17日将率先进行曼城队VS阿森纳队、阿斯顿维拉队VS谢菲尔德联队的比赛，随后将恢复2019∼2020赛季的赛程。 孙兴慜效力的托特纳姆热刺队将于19日迎战强敌曼联队。

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