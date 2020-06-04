偏见的高墙. June. 04, 2020 07:42. . 相当于韩国的绗缝布或碎布包袱皮的布艺拼贴，是女性的传统手工艺文化。费思·林格尔德虽然是一名涉猎绘画、雕塑、表演等多种媒体的作家，但又以结合了绗缝和绘画的作品最为出名。其让人联想绗缝被褥的布艺拼贴作品具有童话般的形象和故事，因此被称为“故事布艺拼贴”。 《沥青海滩》是一幅讲述8岁的黑人女孩凯西居住的纽约哈莱姆家中风景故事的布艺拼贴。1939年某个炎热的夏夜，凯西一家将用沥青覆盖的屋顶作为海滩，与邻居一起举行着简陋的派对。在大人们快乐的时光里，和弟弟一起入睡的凯茜正梦想着在纽约夜空中翱翔。餐桌上摆着丰盛的食物，洗得干干净净的衣物，用植物花盆装饰的屋顶，其乐融融的家庭面貌，颠覆了外界对这个贫寒、肮脏、危险的小镇的偏见。 虽然不是富翁，但凯茜一家快乐而团圆的生活场景，其实出自作者童年的回忆。林格尔德虽然出身于贫寒的哈莱姆，但在家人的关爱下无忧无虑地长大，也是当时黑人女性中少有地考入了美术学院。但随着在以白人男性为主的美术界受到歧视，她开始关注种族问题和女性问题。林格尔德放弃西方传统绘画选择布艺拼贴，也是因为对黑人身份认同的自觉。她的先辈奶奶是一位黑人奴隶，为白人农场主制作拼接布艺，而妈妈则是哈莱姆为黑人制作服装的设计师。作者试图将经过产业化而沦落为廉价手工艺品的布艺拼贴提升到高级美术领域，同时还试图将根深蒂固的种族歧视历史和性别歧视问题也一同展现在作品中。 回头再看，画中的高楼似乎象征着偏见的高墙。那么，作家是不是想通过小凯茜，讲述着这片土地上所有弱者想要跨越歧视和偏见的高墙的梦想和希望呢？

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