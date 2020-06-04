新冠激浪汹涌而来，疾病管理厅的升格不能止步于增加职位. June. 04, 2020 07:42. . 政府为加强包括新冠病毒感染症在内的传染病应对能力，昨天预告了包括将疾病管理本部从保健福利部独立出来、升级为疾病管理厅等内容的政府组织法修正案。青瓦台下设各区域疾病应对中心，将保健福祉部次官增加到2人，单独负责保健领域。 如果升格为疾病管理厅，则可以同时履行制订“政策”和“执行”职能，与忙于收拾事态的现在不同，可以制定应对保健医疗危机的长期应对体系。2015年发生中东呼吸综合征（MERS）疫情时，也曾讨论过升级为厅的问题。此次新冠疫情初期应对失败的原因，被指出是缺乏指挥塔的问题，再次形成了加强疾病管理本部权限的舆论。考虑到传染病的发生周期缩短、危害正在扩大的趋势，有必要由具有专业性的组织掌握独自的预算及人事权，执行保健医疗政策。 但是，在有了负责保健政策的独立厅之后，还在福利部新设负责保健的次官职位，这令人难以接受。如果不是因升格为厅而增加的职务被用作福利部的“推出人事”，就应该保障新设厅的实际人事权。新设厅下属的各区域疾病应对中心和地方自治团体保健所之间所属机关不同而产生的混乱和低效率，也是需要解决的课题。 新冠疫情不但没有平息，反而因为“悄悄的传播”而引起不安的眼下这种情况，是否应该着急进行组织改编令人怀疑。在小学、初中、高中实现第三次上学的昨天，共出现49名新患者，文在寅总统也在社交媒体上留言称，“本想喘上一口气，结果不是这样”。为防范今年秋季的第二次流行，目前急需管理危险设施，建立包括病床在内的医疗体系。 在稳定管理因初期政府马后炮应对而导致的感染扩散的过程中，被称为“医兵”的民间医疗机构居功甚伟。他们在面临最大难关的大邱“新天地”事件时，冒着经营困难自愿加入，扑灭了扩散的大火，阻止了医疗系统的崩溃。但是，活跃在新冠抗疫最前线的民间医院却因无法进行一般诊疗而蒙受巨大损失。如果对民间医疗机构不采取鼓舞士气的措施，自夸自赞为“K防疫”，只顾着举行公务员晋升庆典，那么在面临再一次危机时，医兵们还会自愿赶来吗？光靠增加“官军”职位，是无法战胜第二拨新冠疫情的。

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