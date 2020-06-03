韩国政府：“就日本出口限制重启向世贸组织起诉程序”. June. 03, 2020 07:31. by 世宗=朱爱珍记者、东京=常驻记者 朴亨俊 jaj@donga.com,. 由于日本始终没有就是否解除对韩国出口限制作出答复，韩国政府2日宣布将重启世界贸易组织解决争端的程序。 产业通商资源部贸易投资室长罗承植在当天的新闻发布会上表示：“韩国政府决定重启去年11月22日暂时停止的有关日本对（半导体，显示器）等三种产品的出口限制措施的世界贸易组织解决争端程序。”他认为，日本政府没有解决问题的意愿，当初作为停止世贸组织程序的条件——两国间的正常对话一直没有进行。此前，韩国政府曾要求日本在上个月31日之前就是否解除出口限制表明立场，但没有得到答复。 因此，政府打算在近期要求世贸组织设立一个小组，重启提起诉讼程序。产业部方面表示：“将通过向世贸组织提起诉讼，向国际社会告知日本措施的不当性。”但他还表示，将继续与日本进行双边对话。 日本外相茂木敏充当天针对韩国的决定表示：“韩国单方面决定（重启解决争端程序），对此表示遗憾”，“重新讨论出口管理应在两国对话中进行。” 日本经济产业相梶山弘志表示，“关于出口管理，包括国内企业和向对象国出口管理在内，将进行综合判断和运用”，坚守现有的方针。他还主张，两国的对话“正在正常进行”。 但是，即使重启程序，到一审判决为止，通常需要两年时间，而且目前世贸组织7名上诉委员中有6人空缺，上诉机构实际上处于瘫痪状态，因此，要解决实质性问题，将是一个艰难的过程。

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