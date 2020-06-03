“担心洛杉矶暴乱重演”，侨民纷纷购买枪支. June. 03, 2020 07:31. by 洛杉矶=常驻记者 尹秀民、崔智善记者、申娜莉记者 soom@donga.com,aurinko@donga.com. 当地时间1日下午4点，美国洛杉矶韩国城Galleria百货店前。这里平时挤满了购物者，但眼下这里满是军队兵力，气氛非常紧张。他们用防弹头盔和步枪进行武装，并组队守护着主要路口。购物中心入口有5人排着队看守。为以防万一，3辆军用卡车在购物中心附近的路边待命。在韩国城巡逻的军车随处可见。 随着美国反对种族歧视的示威进入第一周，韩人社会的紧张气氛日益高涨。当天，州防卫军投入了洛杉矶韩国城。这是为了防止商店掠夺，维持治安。洛杉矶韩人商工会议所和总领事馆急忙请求州防卫军帮忙，并如愿以偿。 当天下午1点半左右，洛杉矶县、洛杉矶警察、洛杉矶韩人会等40多名相关人员召开了网上视频会议，讨论了警备对策。洛杉矶警察嘱咐道：“我们会守护韩裔，不要担心。” 但是因无法忍受不安感而购买枪支的侨民正在增加。当天，在韩国城附近的枪支店前，有10多人排队等候入场。因为1992年的“洛杉矶暴乱”给韩人社会留下了深深的创伤。 当时黑人和白人之间的种族矛盾火花溅到了韩人社会。愤怒的黑人抢劫了2300多个韩人商店，90%的韩人城被毁，损失达3.5亿美元。美国警察只保护了附近的贝弗利山庄和好莱坞等富有白人居住的地区。对此，侨民们亲自持枪坚守在了自己的家园。 经历过当时洛杉矶暴乱的一名侨民说：“暴徒在极限状况下把一切都抢走。所以，经历过（洛杉矶暴乱）当时情景的人想要买枪。”在美国生活了40年的朴钟顺（音译）也担心道：“侨民们那时（1992年）购买了很多武器”，“现在的情况和当时完全一样。”而一名70多岁的侨民说：“与以前不同，国家好像会保护我，我感到很安心。” 在对策会议上，洛杉矶市议员大卫·刘呼吁人们不要购买枪支，“枪支会恶化局势，我们不希望在任何情况下失去生命”。洛杉矶县和韩人会要求人们克制购买枪支。 据外交部透露，截至2日统计，韩国人商店受害事件共有79起，比前一天（26起）增加了3倍以上。从城市来看，费城50起，明尼阿波利斯10起，拉里5起，亚特兰大4起。目前尚未确认韩人伤亡情况。外交部第二次官李泰镐在在外国民保护对策本部视频会议上表示：“要维持紧急联络网，加强与韩国人密集地区司法执行机关的治安合作等对策，同时要做好预防和救助在外国民受害的准备。”

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