Lady Gaga新曲《Rain on Me》登顶Billboard冠军宝座. June. 03, 2020 07:31. by 林熙允记者 imi@donga.com. 美国流行女歌手Lady Gaga的新歌《Rain on Me》登上了Billboard单曲排行榜的冠军宝座。 1日,Billboard网站通过6日号的Billboard排行榜预告报道称,Lady Gaga成为了在2000年代、2010年代和2020年代都发行过头名歌曲的第三位歌手。另外两人分别是玛丽亚•凯莉和碧昂丝。 《Rain on Me》是Gaga上个月29日发表的第6张专辑《Chromatica》中收录的歌曲。另一位流行歌手阿里安娜•格兰德也一起出演了该单曲的MV,一时成为话题。 Lady Gaga在接受《东亚日报》采访时表示:“阿里安娜和我在各自的生活中经历了很多相似的事情,格兰德的那种坚韧心生敬佩。在我们一起唱的歌词中有‘宁愿让我的身体干涸’这样的一段,这可以解释为‘还不如不哭,至少我还未在雨水中消亡(至少我还活着)。任大雨将我冲刷’。”Lady Gaga接着说:“现在我能在暴雨中坚持下来了。流眼泪可能显得懦弱,其实它让我变得更坚强。眼泪像天气一样。我想通过自己拥有的声音帮助别人。” 包含《Rain on Me》等16首歌曲的专辑《Chromatica》是Lady Gaga继第5张专辑《Joanne》之后时隔4年推出的录音棚专辑。这是凭借电影《一个明星的诞生》(2018年)横扫奥斯卡和格莱美的Lady Gaga的复出作品,备受关注。类似《The Fame》、《Born This Way》的舞蹈音乐风格再次让人联想起Lady Gaga的早期。《Chromatica》将于本月中旬在韩国国内以CD的形式发行。

