NYT：韩国即使被新冠肺炎折磨仍继续演出《歌剧魅影》. June. 03, 2020 07:31. by 孫宅均 sohn@donga.com. “很安全的音乐剧演出分明是可行的。韩国正在向世人展示这一事实。” 《纽约时报》(NYT)1日报道称，英国著名音乐剧作曲家安德鲁•劳埃德•韦伯(72岁)主张表示：“借鉴韩国的先例，现在到了安全恢复音乐剧演出的时候。我们不能一直这样被新型冠状病毒感染症(COVID-19病毒)所压制，不能坐着忧郁，放任不管。” 《纽约时报》报道说：“首尔龙山区布鲁斯广场在新冠肺炎疫情期间也继续上演韦伯的音乐剧《歌剧魅影》。这主要得益于韩国社会整体上严格的疑似感染患者检测、追踪和隔离系统。” 布鲁斯广场的《歌剧魅影》全球巡演在4月一度因配角成员出现疑似症状而中断，但此后又重新恢复，每周举行8场。《纽约时报》认为，1600多个座位座无虚席，演出能够继续进行的原因是免手洗消毒剂的使用、口罩的佩戴、反复的防疫工作。饰演拉乌尔的演员马特•雷西说：“几个月前我说要去首尔演出时，纽约的朋友都说‘你不害怕吗？’我那时没有想到，最终我们团队全部停留在了世界上最安全的城市。”

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